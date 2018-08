Amore Criminale/ Anticipazioni e casi 11 agosto: Hanina e Alessandra Maffezzoli (replica)

Amore Criminale torna in replica questo sabato con Irene Pivetti pronta a raccontare la storia di Alessandra Maffezzoli mentre Matilde D’Errico affronterà la tratta delle schiave con Hanina

11 agosto 2018 Hedda Hopper

Amore Criminale

Ancora repliche in queste calde serate estive che riporteranno su Rai3 Veronica Pivetti al timone di Amore Criminale. Si rinnova oggi, sabato 11 agosto alle 23.25, l'appuntamento con il programma scritto da Matilde d'Errico che questa sera sarà protagonista con un'intensa intervista in cui affronterà il tema della tratta delle schiave, attraverso l’intervista ad Hanina, una ragazza rumena costretta a prostituirsi a soli 15 anni. Subito dopo l'anteprima, toccherà all'attrice prendere in mano il programma e accompagnare il pubblico nella vita e nella morte di Alessandra Maffezzoli, una premurosa maestra elementare della provincia di Verona, rea di aver creduto ancora nell'amore e nella possibilità di rifarsi la vita insieme a Jean Luca, l'uomo con il quale avrebbe voluto ricominciare dopo essere stata abbandonata, a soli 26 anni, dall'uomo che le aveva dato due figli.

HANINA E ALESSANDRA MAFFEZZOLI, I DUE CASI DELLA SERATA

Un caso di femminicidio ricostruito con una docufictio che porterà il pubblico di Amore Criminale a conoscere la bella maestra e anche il suo Jean Luca l'uomo che ha incontrato nel 2013, a 43 anni, durante una passeggiata lungo il lago di Garda. Per lei sembra essere arrivato nuovamente il momento di essere felice dopo quasi 20 anni e questa seconda chance è lì, a portata di mano, fino a quando quell'uomo tenero e divertente si trasformò in un compagno possessivo e morbosamente geloso. Dopo tre anni e una serie di maltrattamenti, Alessandra prende nuovamente in mano la sua vita e decide di andare via e lasciarlo ma senza fare i conti con la follia di Jean Luca che non accetta il suo no e inizia a perseguitarla. Nessuna misura restrittiva riesce a fermarlo e a tenerlo lontana da lei fino a quando, l'1 giugno 2016 la uccide colpendola con un vaso in testa e accoltellandola ripetutamente.

