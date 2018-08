BACIAMI ANCORA/ Su Canale 5 il film con Stefano Accorsi (oggi, 11 agosto 2018)

Baciami ancora, il film sentimentale in onda su Canale 5 oggi alle 13,45. Nel cast troviamo Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, alla regia Gabriele Muccino.

11 agosto 2018 Cinzia Costa

il film sentimentale nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ANCHE VITTORIA PUCCINI

Baciami ancora, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 11 agosto 2018 alle ore 13,45. Si tratta di una pellicola italiana prodotta dalla casa cinematografica Medusa Film in collaborazione con la Fandango e Mediaset Premium con la regia di Gabriele Muccino il quale ha anche scritto il soggetto mentre per l'adattamento della sceneggiatura ha fruito del supporto di Sandro Petraglia e Stefano Rulli. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Paolo Buonvino mentre nel cast sono presenti tantissimi attori italiani di successo come Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti, Adriano Giannini e Sabrina Impacciatore. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

BACIAMI ANCORA, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Carlo e Giulia sono un marito ed una moglie che stanno portando a termine la loro dolorosa separazione a 3 anni esatti di distanza dall'inizio della crisi. Ormai si possono considerare dei perfetti sconosciuti anche se in realtà l'uomo non ha mai dimenticato la propria moglie alla quale il giudice ha ormai deciso di assegnare la loro unica figlia Sveva. Giulia ha iniziato una relazione con Simone che sembra soddisfarla sotto ogni punto di vista tant'è che sta cercando di accelerare affinché possa considerarsi ufficialmente separata da Carlo. Quest'ultimo a sua volta sta portando avanti una relazione con una ragazza molto più giovane di lei di nome Anna anche se il proprio cuore sa benissimo di non aver mai dimenticato Giulia. A far riavvicinare i due innamorati ci penserà un improvviso malore di Carlo che avrà la conseguenza di riaccendere una passione mai del tutto sopita. Paolo invece è un uomo che sta attraversando un periodo particolarmente drammatico della propria esistenza che lo vede costantemente alle prese con una forte forma di depressione e con un conseguente uso smodato di psicofarmaci. Tutto questo nonostante stia portando avanti una relazione extra-coniugale con Livia all'insaputa del marito di quest'ultima il cui nome è Adriano. Intanto la relazione d'amore tra Marco e Veronica soltanto all'apparenza sembra essere di grande felicità in quanto a lacerare il loro legame ci pensa la costante È snervante attesa di avere un figlio. Infine c'è Alberto che sta per rientrare a Roma dopo una lunghissima vacanza che si è voluto regalare assieme agli amici di sempre. Tutte le vicende dei vari protagonisti finiranno per intrecciarsi tra di loro portando a epiloghi del tutto inaspettati.

© Riproduzione Riservata.