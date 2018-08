BELFAGOR - IL FANTASMA DEL LOUVRE/ Su Iris il film con Sophie Marceau (oggi, 11 agosto 2018)

Belfagor - Il fantasma di Louvre, il film in onda su Iris oggi, sabato 11 agosto 2018. Nel cast, tra gli altri, Sophie Marceau e Michel Serrault, alla regia Jean Paul Salomè.

11 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE MICHAEL SERRAULT

Belfagor - Il fantasma di Louvre, il film in onda su Iris oggi, sabato 11 agosto 2018 alle ore 21,00. Si tratta di una pellicola prodotta in Francia nel 2001 e distribuita nelle sale cinematografiche italiane dalla famosa compagnia 01 Distribution. La regia del film è stata curata da Jean Paul Salomè mentre nel cast figurano tra gli altri Sophie Marceau, Michel Serrault, Frederic Diefenthal, Julie Christie e Jean Francois Balmer. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BELFAGOR - IL FANTASMA DEL LOUVRE, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Ci troviamo nella città di Parigi dove vive una giovane ragazza di nome Lisa che ha una grande passione per l'antichità e per la storia. Una passione che ha deciso di coltivare attraverso un negozio di oggetti antichi e di restauro che gestisce a poche centinaia di metri dal museo del Louvre assieme alla propria nonna. All'interno di questo negozio vi sono tantissimi pezzi di antiquariato relativi a diverse epoche che richiamano quotidianamente l'attenzione di diversi appassionati intenzionati a questo genere di oggetti. Intanto presso il principale museo parigino sta per arrivare una nuova attrazione ed in particolare si tratta di una mummia egiziana appena scoperta da alcuni archeologi presso una tomba rinvenuta a Luxor vicino alla valle dei re. Una scoperta molto importante che infatti ha richiamato l'attenzione di straordinari esperti egittologia come nel caso della professoressa Glenda Martin immediatamente messasi in viaggio dagli Stati Uniti d'America per poter avere la possibilità di analizzare per prima la nuova mummia trovata. Intanto Lisa fa la conoscenza di un giovane turista americano con il quale sembra esserci immediatamente un certo feeling tant'è che i due si intrattengono nel suo negozio fino ad una certa ora e per puro caso trovano nella cantina dello stesso locale un passaggio segreto che la ragazza non aveva mai notato prima. I due decidono di avventurarsi al suo interno e per la loro incredibile sorpresa seguendo il cunicolo aperto si ritroveranno esattamente all'interno del museo del Louvre. Per nulla preoccupati della corsa ed anzi divertiti, i due iniziano a girovagare all'interno della struttura imbattendosi ben presto in alcuni custodi che inizieranno a dargli la caccia. Per sfuggire a loro i due ragazzi dando vita ad una lunga fuga che li porterà per caso all'interno della stanza dove è stato messo il nuovo cimelio ed ossia la mummia. Qui per puro caso metteranno in atto un meccanismo magico che farà riportare alla luce lo spirito della stessa mummia che a sua volta inizierà a girovagare per tutto il museo mettendo in fuga tutti coloro che incontrerà.

