Bebo Storti, Facebook lo blocca per foto di Hitler: “Ironia sulla Lega, ma da CasaPound istigazioni all'odio”. Le ultime notizie sull'attore, insorto dopo la sospensione della sua pagina

11 agosto 2018 Silvana Palazzo

Facebook ha bloccato la pagina di Bebo Storti. È stato lo stesso attore a confermare la notizia che girava in rete da qualche ora. Quattro giorni fa ha ricevuto un messaggio dal social network nel quale gli veniva spiegato che la sua pagina era stata bloccata perché non rispettava le sue politiche. «Avevo postato una foto di archivio Hitler che sfila felice tra la folla mentre va verso il Reichstag», racconta Storti, contestualizzando il post, come riportato dall'Ansa. «Avevo scritto “la pacchia è finita... questo vuol dire”, come a dire “occhio, stanno tornando i nazisti”». Quel post è stato segnalato, quindi la pagina di Bebo Storti è stata bloccata da Facebook. «Non so se qualcuno della Lega che non sapeva come fermarmi mi abbia segnalato o se sia stata una scelta di quelli di Facebook che non bloccano i razzisti veri, ma hanno scambiato il mio post per un post razzista non conoscendo la mia storia». Da qui dunque l'appello agli amministratori del social.

Dopo aver notato il blocco della sua pagina Facebook, l'attore Bebo Storti è andato all'attacco. «Hanno bloccato per qualche giorno anche la pagina del circolo Anpi Onorina Pesce e poi non bloccano le istigazioni all'odio di CasaPound». L'attore, che al cinema ha lavorato con Salvatores e Giordana, mentre in tv è diventato famoso con Mai dire gol, ha lavorato in un suo ultimo spettacolo, da lui scritto e diretto, sul vento nostalgico di matrice fascista. Si chiama “In fondo a destra”. «Il guaio è che Facebook è in mano a chi non ha cultura e sensibilità, non è normale bloccare me perché faccio ironia sulla Lega». La vicenda è stata commentata proprio su Facebook dal cantautore e giornalista Enrico Nascimbeni, aggredito in strada nei giorni scorsi da fascisti: «Questa “moda nera” (che tra l'altro ho subito) non mi piace affatto. Chi gestisce Facebook Italia si concentri su ben altri luoghi telematici dove il nazifascismo prolifera indisturbato». Quindi l'appello a Facebook: «Avete bloccato l'account dell'attore Bebo Storti che mai ha violato le regole della comunità. Vi invito quindi cortesemente a sbloccare immediatamente il suo account. Grazie».

