Belen Rodriguez / Secondo figlio in arrivo? "Pronta ad allargare la famiglia con Iannone": la testimonianza

Belen Rodriguez sarebbe pronta ad allargare la famiglia e ad avere il suo primo figlio con Andrea Iannone. Ecco le indiscrezioni lanciate dal settimanale Nuovo

11 agosto 2018 Anna Montesano

Belen Rodriguez

E mentre le immagini di Belen Rodriguez accasciata in terra, vistosamente brilla, dopo un party scatenato per il 29esimo compleanno di Andrea Iannone, continuano a far discutere, la showgirl argentina torna al centro del gossip anche per un altro motivo. Il settimanale Nuovo lancia infatti una nuova indiscrezione che vorrebbe la Rodriguez presto mamma per la seconda volta. La crisi tra i due, che per molto tempo ha occupato le pagine di gossip negli ultimi mesi, sembra ormai essere un ricordo lontano e ne sono prova proprio le focose vacanze che i due stanno trascorrendo a Ibiza. Ma dietro a questo ritorno di fiamma così fulmineo ci sarebbe anche un'altra motivazione oltre al forte sentimento che li lega ed è proprio il grande desiderio di Belen Rodriguez di avere un altro bambino.

LA TESTIMONIANZA DEGLI AMICI DI BELEN

Ecco, infatti, quanto fa sapere il settimanale diretto da Riccardo Signoretti: "Secondo gli amici, la showgirl avrebbe ripescato il giovane compagno - che ha quattro anni meno di lei - anche per un altro motivo: per lei è venuto il momento di allargare la famiglia. - e ancora si legge - De resto, quando la sua love story con Iannone aveva spiccato il volo, la Rodriguez era stata molto chiara 'Santiago non rimarrà a lungo figlio unico. Con Andrea voglio fare altri due bambini' aveva detto". Belen è quindi determinata ad avere a breve un altro figlio e proprio con Iannone, il cui rapporto sembra ormai essere più che consolidato. "Per la coppia questa estate insieme sembra essere all'insegna della maturità. Ce n'è bisogno se Belen vuole dare un fratellino a Santiago" conclude il settimanale.

© Riproduzione Riservata.