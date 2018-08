CHIARA FERRAGNI/ In Spagna arriva il corso di laurea per “rubarle” il lavoro

Chiara Ferragni detta legge: in Spagna arriva il corso di laurea per diventare influencer di successo. Fedez, nel frattempo, prova a fare il romantico, ma...

11 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni è sicuramente una delle persone più influenti del mondo. A soli 31 anni, la fashion blogger è a capo di un’azienda che fattura milioni di euro. Bella, intelligente, ricca e ammirata, Chiara Ferragni è seguitissima sui social. Solo su Instagram, infatti, conta 13,8 milioni di followers. Tantissime ragazze nel mondo sognano di seguire la sua strada professionale, ma come si diventa la nuova Chiara Ferragni? A spiegarlo è un corso di laurea che le fanciulle potranno seguire in Spagna. L’Università autonoma di Madrid all’interno della Scuola di economia ha deciso di istituire il corso di laurea Intelligence Influencers: Fashion & Beauty che sarà lanciato il prossimo 22 ottobre e che formerà le nuove influencer del mondo della moda. Sul sito dell’università si legge che il corso nasce come risposta “alla tendenza al declino del marketing tradizionale a fronte invece del forte incremento di quello nel settore social”. Saper gestire i social per trasformare una passione in lavoro non è così semplice come sembra e, allora, meglio studiare per essere al passo con i tempi.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: IL VIDEO CHE STA FACENDO IMPAZZIRE I FAN

Chiara Ferragni e Fedez non sono affatto in ansia per il matrimonio che è sempre più vicino. Nonostante al 1° settembre, giorno del fatidico sì, manchi davvero poco, i due sposini continuano a divertirsi in quel di Ibiza con il figlio Leone e gli amici. Essendo due dei personaggi più influenti, anche le vacanze sono rigorosamente social e, così, un video pubblicato dalla fashion blogger, sta facendo impazzire i fans. Nel filmato, di pochi secondi, la Ferragni chiede al suo futuro marito di fare un gesto romantico per lei. Fedez ci prova, ma il risultato non è all’altezza delle aspettative. “Ma lo sappiamo che Fede in realtà è un romanticone…”, “Ma dai povero Fede l’amore non deve essere comandato”, “Amore romantico... Non ho voglia... vogliamo un falò di confronto alla temptation island per buttarlo dentro!”, scrivono i followers.

