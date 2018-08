Demi Lovato in rehab / Cancellate le date del tour: "Tre mesi in un contesto quasi militare"

Dopo il ricovero per overdose e la riabilitazione, per Demi Lovato si parla di tre mesi in rehab. Cancellate tutte le date del tour della cantante, ecco le novità

11 agosto 2018 Anna Montesano

Dopo il ricovero per overdose e la riabilitazione, per Demi Lovato è tempo di cure e molto riposo. La cantante, dopo il ricovero per quella che è stata definita un'overdose, deve dimenticare la musica e gli impegni lavorativi per dedicarsi soltanto alla riabilitazione. Per questo motivo è stata costretta a cancellare le date del tour che erano in programma in Messico e Sudamerica. "Purtroppo siamo costretti ad annunciare l'annullamento delle restanti date del 'Tell Me You Love Me Tour'" hanno scritto in una nota gli organizzatori dei concerti, e ancora "Sono cancellate le due date in programma in Messico a settembre, più le sei a novembre tra Cile, Argentina e Brasile" si legge sul comunicato diramato da Live Nation e Lotus Productions.

DEMI LOVATO IN REHAB

Lo scorso 24 luglio, la cantante è stata ricoverata per una overdose, è entrata in una struttura specializzata per disintossicarsi dalla droga. Ora, come svela il suo entourage "Demi ora deve concentrarsi solo sul suo percorso di recupero". Access Hollywood fa sapere che la 25enne ha intenzione di passare mesi, tre o forse più, in una clinica segreta. “Vuole una rehab che non si conosca – scrive un insider – in modo che nessuno sappia dove si trova. Demi vuole essere in un contesto quasi militare, dove si trovi ad affrontare una sfida per la sua personalità, il suo fisico e la sua mente. Vuole essere circondata da un ambiente dove venga messa alla prova la sua forza. Ritiene che questo sia l’unico modo per riuscire a superare le sue cattive abitudini. Non vuole essere trattata con i guanti bianchi”.

