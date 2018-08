Fabrizio Corona e Ludovica Valli stanno insieme?/ Video, braci e abbracci in discoteca ma...

Ogni volta che Fabrizio Corona viene avvistato con una donna viene dato per fidanzato e questa volta è il turno dell'ex tronista di Uomini e donne (ed ex di Mattia Briga) Ludovica Valli...

11 agosto 2018 Hedda Hopper

Fabrizio Corona

Ogni volta che Fabrizio Corona viene avvistato come una donna scatta la caccia al gossip e alla possibile nuova erede di Silvia Provvedi. Mentre quest'ultima sembra essere ormai pronta alla sua nuova vita tra nuovi amori e la partecipazione al Grande Fratello Vip (o almeno così sembra), Fabrizio Corona continua la sua folle estate tra lavoro e serate in diversi locali ma mai da solo. In un primo momento si è parlato di un ritorno da Belen Rodriguez, poi addirittura con Nina Moric o la modella tatuata Zoe Cristofoli, e adesso? Come riporta IlGiornale.it sembra che Corona sia stato avvistato con un altro volto noto di Canale 5 ovvero Ludovica Valli. La bella tronista e sorella della più famosa Beatrice Valli, nei mesi scorsi è stata alle prese con una cotta e una liason con Mattia Briga ma adesso potrebbe aver puntato più in alto ovvero proprio all'ex re dei paparazzi.

CORONA BECCATO CON LUDOVICA VALLI?

Come riporta il sito sembra che Corona e Ludovica Valli siano stati pizzicati in una discoteca da un lettore che avrebbe addirittura girato un video (che sembra essere stato rimosso da Instagram di GossipTv) in cui si vedono i due abbracciati e alle prese con coccole e carezze. Naturalmente potrebbe trattarsi dell'ennesimo gossip costruito ad arte o di un saluto scambiato dai due che è poi diventato nuovo argomento del gossip, ma cosa succederebbe se così non fosse? Se Fabrizio Corona non è riuscito a rimanere accanto alla donna che lo ha amato in questi anni e che lo ha atteso a lungo fuori dal carcere, sembra che non farà lo stesso con un'altra donna. Forse è ancora un po' presto per lui per andare avanti e a pensare a sè stesso in coppia. Clicca qui per vedere il video del momento.

