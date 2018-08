Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati? / Lei rompe il silenzio e chiarisce che la verità è...

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati? Lei rompe il silenzio dopo settimane e chiarisce sui social con un "no" secco che smentisce la crisi....

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia

Cosa sta accadendo tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia? Da giorni ormai si ipotizza una crisi tra il conduttore di Temptation Island e la sua storica compagna. Tanti gli indizi a favore di questo sospetto: da settimane, ormai, i due non si mostrano insieme sui social, dove erano soliti condividere scatti o storie su Instagram; stessa cosa per like e dediche social. Insomma, nessun cenno sul fatto che i due stessero ancora insieme. Da qui la preoccupazione dei fan, che sui social hanno iniziato ad ipotizzare che Filippo e Pamela si fossero lasciati. "Cos'è accaduto? Perchè non vi mostrate più insieme sui social?" ha scritto qualcuno, seguito da chi ha ipotizzato un periodo di "allontanamento o di crisi" per la nota coppia. Oggi, però, arriva la verità su quanto sta accadendo tra loro.

IL CHIARIMENTO DI PAMELA CAMASSA

Non è Filippo Bisciglia, bensì Pamela Camassa a decidere di mettere un punto alle supposizioni del web. Di fronte all'ennesima domanda dei curiosi sulla loro possibile rottura, la Camassa ha risposto su Instagram con un secco "No". Non si dilunga in spiegazioni, ma chiarisce che il loro rapporto è ancora solido. Eppure gli indizi per credere che comunque qualcosa sia capitato in queste settimane alla coppia ci sono tutti. La mancanza di scatti insieme o di momenti condivisi sui social ha portato a credere che Pamela e Filippo abbiano comunque vissuto un momento di crisi. Tuttavia, i fan possono stare tranquilli: il no della Camassa è la prova che tutti stavano aspettando.

