Gabriel Garko malinconico sui social/ Foto: "Mamma e papà" e il cuore dei fan si scioglie

Ha annunciato il suo anno di pausa e così è stato, Gabriel Garko è sparito dalla tv e anche dai social sui quali è sempre restio a mostrarsi almeno fino a questo momento, malinconia?

11 agosto 2018 Redazione

Gabriel Garko

Gabriel Garko è cambiato. Lo si vede dalle espressioni e dalle foto che pubblica ma questo non lo ha riportato ancora al mondo dello spettacolto, anzi. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, Garko aveva dichiarato di essere un po' stanca della mondaneità, di essere seguito dai paparazzi, di non potersi godere un po' la sua amata privacy e per questo aveva deciso di sottrarsi all'occhio delle telecamere anche in tv annunciando un periodo di riposo e, forse, di fuga dall'Italia. A detta della foto che ha postato in questi ultimi mesi non si è allontanato molto e tra Salento, Montecarlo e il suo amato Lazio, sembra aver ritrovato l'equilibrio di un tempo o, almeno, sembrava, fino a qualche ora fa. L'attore non ama molto mostrare le sue "cose" sui social ma poco fa ha postato uno scatto dei genitori in bianco e nero accompagnandolo con la disascalia "Mamma e papà".

GABRIEL GARKO TORNERA' IN TV?

Al momento tra i commenti c'è solo chi lo saluta e chi gioca a trovare le somiglianze con uno o con l'altro, sono in pochi quelli che ci hanno visto qualcosa di diverso, un po' di malinconia. Non ci è dato vedere i suoi occhi nel momento in cui ha postato questa foto ma quello che è certo è che Gabriel Garko potrebbe aver fatto una passeggiata lungo il viale dei ricordi ripensando ai suoi genitori e alla loro vita insieme. Forse il suo percorso di "recupero" e di tornare nell'occhio del ciclone non è ancora finito? Clicca qui per vedere la foto che è stata scattata direttamente dalla cornice in cui si trovava a guardare i riflessi e la sua stessa ombra.

