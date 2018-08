Gina Lollobrigida ospite a Domenica In / Primo colpo di Mara Venier per la nuova edizione: l'attrice conferma!

Gina Lollobrigida sarà tra gli ospiti della nuova edizione di Domenica In! Arriva la conferma dall'attrice: “Ciao Mara. Volevo salutarti e ricordarti che ci vedremo a settembre a Roma”

11 agosto 2018 Anna Montesano

Iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di Domenica In. Mara Venier è pronta a mettere in piedi uno show eccezionale, e a mettere i bastoni tra le ruote alla sua amica e rivale Barbara D'Urso. Il Tempo annuncia in anticipo che la nuova edizione dello show domenicale inizierà con un'ospite d'eccezione: Gina Lollobrigida! "La prima attrice nella storia del cinema ad aver ricevuto il David di Donatello (grazie al film “La donna più bella del mondo”) e poi, di recente, la stella sulla Walk of fame ad Hollywood. - si legge sul portale de Il Tempo - Stiamo parlando di Gina Lollobrigida: un mito amato da milioni di fan in tutto il mondo. È lei uno dei super ospiti di Domenica in, condotto da settembre da Mara Venier." Un inizio scoppiettante per la conduttrice, che è determinata a mettere in piedi un grande show.

LA CONFERMA DI GINA LOLLOBRIGIDA

La conferma alle indiscrezioni lanciate da Il Tempo arriva proprio da Gina Lollobrigida con un video postato poi sui social. In questo la grande attrice dichiara: “Ciao Mara sono qui in Sardegna per una serata con l’Unicef. Volevo salutarti e ricordarti che ci vedremo presto, a settembre a Roma”. Un vero colpo per la Venier, che strappa alla D'Urso colei che è stata spesso sua ospite. E potrebbe non essere l'unico colpaccio per la Venier: tra gli ospiti di Domenica In potrebbe esserci anche Raffaella Carrà. "Gira voce, e per ora si tratta solo di un’indiscrezione, che il big della prima puntata potrebbe essere Raffaella Carrà." si legge ancora sul noto portale; ci sarà anche lei?

