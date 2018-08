Grande Fratello Vip 2018/ Da Francesco Monte a Sara Affi Fella: i possibili concorrenti

Grande Fratello Vip 2018 tornerà il prossimo 24 settembre: tra i nomi in lizza c’è anche quello di Sara Affi Fella, l’ex tronista che ha da poco chiuso la sua relazione con...

11 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Ilary Blasi

Si moltiplicano le indiscrezioni sulla rosa dei concorrenti che, a partire dal prossimo settembre, varcheranno la porta rossa per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 2018. Ad anticipare qualche dettaglio in più sui protagonisti è stato il settimanale Spy, che, fra le pagine dell’ultimo numero, fa anche il nome di una ex protagonista di Uomini e Donne: Sara Affi Fella. La napoletana, che ha partecipato nell'ultima stagione del programma di Maria De Filippi in qualità di tronista, ha concluso la sua avventura del dating show con la scelta di Luigi Mastroianni. Fra i due, però, il rapporto è ben presto naufragato e oggi l’ex tronista potrebbe avere lo spirito giusto per dare il via a una nuova avventura. Per il momento, però, Sara Affi Fella non ha confermato né smentito la sua partecipazione, probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni. Sarà lei la nuova concorrente della casa più spiata della tv?

FRANCESCO MONTE CONFERMATO?

Fra i nomi ormai confermati per la terza edizione del Grande Fratello Vip ci sarebbe anche quello di Francesco Monte, dato ormai per certo dopo aver sostenuto e superato ben due provini. Sarebbe lui, infatti, uno degli inquilini pronti a varcare l'ingresso della casa più spiata della tv, anche se, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini “mancano solo alcuni dettagli da risolvere. Verranno oltrepassati?". Fra i concorrenti ancora in lizza, non mancano Raffaella Fico, Ronn Moss e Giulia Salemi, mentre è da escludere almeno per il momento, l’ingresso nella casa di Elisabetta Gregoraci. L’ex lady Briatore, infatti, ha annunciato al settimanale Oggi di essere sul punto di accettare nuovi progetti, che prenderanno il via in concomitanza con il reality di Canale 5: “Sto leggendo proprio ora due sceneggiature che mi hanno proposto per settembre-ottobre, sono contenta, credo che almeno una potrebbe andare in porto”.

