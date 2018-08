I DELITTI DEL BARLUME- IL RE DEI GIOCHI/ Su TV8 il film con Filippo Timi (oggi, 11 agosto 2018)

I delitti del BarLume - Il re dei giochi va in onda su TV8 oggi, sabato 11 agosto 2018. Nel cast ci sono Filippo Timi e Carlo Monni, alla regia Eugenio Cappuccio.

I delitti del BarLume - Il re dei giochi, il film in onda su TV8 oggi, sabato 11 agosto 2018 alle ore 21,00. Si tratta di un film televisivo italiano realizzato nel 2013 sotto la regia di Eugenio Cappuccio il quale ha dato un importante contributo anche per quanto concerne la scrittura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti tanti attori abbastanza conosciuti come Filippo Timi, Carlo Monni, Massimo Paganelli, Atos Davini, Marcello Marziali, Enrica Guidi e Lucia Mascino. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I DELITTI DEL BARLUME - IL RE DEI GIOCHI, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

In un piccolo paesino della Toscana vive un giovane di nome Massimo che dopo aver provato ad ottenere la laurea in matematica ha deciso di indirizzare il proprio interesse verso altro ed in particolare ha preso in gestione un piccolo bar che per il momento sembra dargli delle soddisfazioni almeno in termini economici. In particolare il locale viene costantemente frequentato dai cittadini del luogo e soprattutto da 4 anziani amici di vecchia data di nome Ampelio, Aldo, Gino e Pilade. I quattro trascorrono tantissimo del loro tempo discutendo del più e del meno e cercando sempre nuovi stimoli per poter passare al meglio le loro giornate quanto mai vuote da impegni sia di natura lavorativa che di natura sentimentale. Un giorno la tranquillità di questo paesino viene scossa in maniera importante allorchè viene ritrovato il corpo senza vita del figlio di un sostenitore di un politico locale. Una morte decisamente misteriosa che lascia presagire anche dei giochi di natura politica e di potere che però secondo il commissario della polizia locale, Fusco, potrebbero essere non rilevanti in quanto si potrebbe trattare di un gioco tra giovani finito male. Non la pensano alla stessa maniera i quattro amici che per arricchire il loro tempo libero decidono di occuparsi in pianta stabile del caso ed in particolare iniziano ad indagare su tutte le varie questioni che potrebbero essere collegate arrivando ad intralciare in maniera importante il lavoro dello stesso commissario il quale proverà in ogni modo a tenere fuori dalla vicenda i quattro pensionati. Insomma il paesino è in un periodo di eccezionale caos e toccherà proprio a Massimo far leva sulle proprie capacità logiche e di ragionamento per riportare tutto alla tranquillità riuscendo a risolvere questo intricato mistero.

