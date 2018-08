IL SIGNORE DEGLI ANELLI - LE DUE TORRI/ Su Italia 1 il film con Elijah Wood (oggi, 11 agosto 2018)

Il signore degli anelli - Le due torri, il film va in onda su Italia 1 oggi, in prima serata. Nel cast ci sono Elijah Wood, Liv Tyler, Viggo Mortensen, alla regia Peter Jackson.

il film di fantascienza in prima serata su Italia 1

NEL CAST LIV TYLER

Il signore degli anelli - Le due torri andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, sabato 11 agosto 2018, a partire dalle 21.10. La pellicola appartiene al genere fantasy ed è diretta da Peter Jackson nel 2002. Il soggetto è inoltre ispirato ad una parte del romanzo omonimo di J R R Tolkien distribuito l'anno precedente. La pellicola comprende inoltre il sequel Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re, uscito nelle sale cinematografiche nel 2003. La durata della proiezione per l'emittente Mediaset sarà inoltre di circa 2 h e 30. Il cast comprende invece attori del calibro di Elijah Wood, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Bernard Hill, Cate Blanchett, Dominic Monaghan, Billy Boyd, Miranda Otto, Andy Serkis, Craig Parker e molti altri ancora. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI -LE DUE TORRI, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

La trama de Il signore degli Anelli - Le due Torri segue le vicende di Frodo e Sam, ancora intenti a raggiungere Mordor. I due amici scopriranno tuttavia di essere seguiti da Gollum, un essere deforme che promette di accompagnarli a destinazione. Intanto, Saruman si prepara alla battaglia contro Rohan e trova il modo di stringere un'alleanza con gli uomini delle montagne, promettendo loro la possibilità di colpire i territori del Mark. In una delle battaglie rimarrà inoltre ferito il figlio di re Theoden, Theodred, che verrà trasportato in seguito ad Edoras. Eomer intanto sarà al centro di alcuni sospetti da parte di Grima Vermilinguo, nipote del re ed in realtà collaboratore di Saruman. Pipino decide invece di unirsi agli Orchi di Mordor per riuscire a recuperare Merry, rapito da un gruppo di Uruk-hai. Questi ultimi vengono seguiti a distanza da Legolas, Aragorn e Gimil, che incontreranno poi Eomer ed i suoi uomini e riusciranno ad ottenere delle notizie sugli Hobbit. Scopriranno tuttavia che gli amici potrebbero essere stati trucidati in uno scontro, fatalità che subito dopo verrà smentita grazie alle capacità di Aragorn. Dopo aver scoperto che Gollum sta cercando di appropiarsi dell'anello, Frodo deciderà di indossarlo e correre il rischio di poter aumentare la propria personalità malvagia. Questo lo porterà ad uno scontro acceso con gli stessi amici, che stenteranno a riconoscerlo. Prima di questo evento, Gandalf rivelerà di essere vivo e suggerirà a Gimil, Legolas e Aragorn di non seguire gli Hobbit, che intanto possono godere della protezione di un Arda della foresta.

© Riproduzione Riservata.