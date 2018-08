Il Segreto / Anticipazioni 11 agosto: la casa di accoglienza crolla, Francisca festeggia!

Il Segreto, anticipazioni 11 agosto: il crollo della casa di accoglienza scatenerà il panico fra gli abitanti di Puente Viejo, mentre Francisca… (Canale 5, 18.45)

11 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Il Segreto

Alla fine ce l’ha fatta: la perfida donna Francisca de Il Segreto, con la complicità di Mauricio, è riuscita a distruggere la casa di accoglienza sulla quale gli abitanti di Puente Viejo hanno riposto tutte le loro speranze. A comunicare l’accaduto a Julieta e a tutti gli altri paesani sarà anche Onesimo, che darà il via ai soccorsi e organizzerà tutte le operazioni alla disperata ricerca di superstiti. E mentre i protagonisti della soap saranno tutti impegnati nel soccorso delle vittime, Francisca non potrà che congratularsi con il suo fedele capomastro: il suo piano è finalmente andato in porto e oggi può gustarsi la sua vittoria. Sempre nella puntata in onda oggi, sabato 11 agosto, le anticipazioni rivelano che la povera Julieta avrà tutti gli occhi puntati addosso, mentre Meliton riuscirà a mettere le mani sul truffatore che ha venduto impunemente biglietti della lotteria contraffatti. Appuntamento alle 18.45, come sempre su Canale 5.

JULIETA E SAUL? DESTINO AVVERSO

A Puente Viejo destino della povera Julieta e del suo amato Saul sembra essere ancora avverso: Prudencio, infatti, continuerà a mettere in atto una serie di strategie per tenere i due amanti lontani e provare a separarli per sempre. Per dare il via al suo piano, però, il perfido protagonista de Il Segreto dovrà fare il doppio gioco, convincendo entrambi di essere armato di Buone intenzioni. Contemporaneamente, ci sarà spazio per la vicenda di Severo Santacruz, determinato a far luce sul mistero della scomparsa di suo figlio. L’uomo, infatti, continuerà a concentrarsi su un piano per ritrovare il suo bambino e porre fine, così, all'immenso dolore della sua famiglia; ma quando la situazione comincerà a degenerare Severo non si darà per vinto e, forte del supporto costante di suo cognato e degli amici di sempre, continuerà a portare avanti il suo piano.

