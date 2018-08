LA MIA BELLA FAMIGLIA ITALIANA/ Su Rai 1 il film con Alessandro Preziosi (oggi, 11 agosto 2018)

La mia bella famiglia italiana è il film che va in onda su Rai 1 oggi in prima serata. Nel cast: Alessandro Preziosi, Peppino Mazzotta, Tanja Wedhorn.

il film drammatico in prima serata su Rai 1

NEL CAST ALESSANDRO PREZIOSI

La mia bella famiglia italiana, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 11 agosto 2018 alle ore 21,25. Si tratta di una produzione di Rai Fiction in collaborazione con Beta Film e Rowboat Film, con un soggetto a cura di Chiara Gamberale. Alla guida del cast troviamo l'attore Alessandro Preziosi al fianco di Peppino Mazzotta, Tanja Wedhorn, Patrick Molleken, Karin Proia e Nunzia Schiano. Le musiche sono invece create da Martina Colli e Fabrizio Tentoni. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA MIA BELLA FAMIGLIA ITALIANA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama de La mia bella famiglia italiana segue le vicende di Paolo Sanseviero, un ingegnere che si è trasferito in Germania vent'anni prima e che ora attraversa una crisi matrimoniale con la moglie Martina. Dopo aver ricevuto una telefonata dal fratello, Paolo decide di ritornare in Puglia prima che la madre esali l'ultimo respiro. Era stata la donna tra l'altro a richiedere che Paolo si trasferisse altrove, a causa dell'incidente stradale che aveva provocato la morte del marito e che la perseguitava ancora. Una volta in madre patria, Paolo scopre che in realtà la madre non ha alcun problema di salute e che il fratello ha usato quell'inganno per convincerlo a ritornare a casa. Totò lo informerà infatti che la famiglia versa in gravi problemi economici. Questo ritorno a casa permetterà poi al protagonista di riscoprire le proprie origini e trovare un punto d'incontro con la madre, oltre che a risolvere la crisi con la moglie.

