LA MOGLIE IN VACANZA L'AMANTE I N CITTA'/ Su Rete 4 il film con Lino Banfi (oggi, 11 agosto 2018)

Il film La moglie in vacanza l'amante in città va in onda su Rete 4 oggi, in seconda serata. Nel cast figurano Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani.

11 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE BARBARA BOUCHET

La moglie in vacanza l'amante in città, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 11 agosto 2018 alle ore 23,15. Si tratta di una pellicola italiana uscita nelle sale cinematografiche nel 1980 e prodotta da Luciano Martino e Sergio Borelli. La regia è stata curata da Sergio Martino il quale si è occupato anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Francesco Milizia, Ottavio Jemma, Jean Louis, Giorgio Mariuzzo, Sergio Martino e Michele Massimo Tarantini. Nel cast figurano Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Barbara Bouchet, Tullio Solenghi e Marisa Merlini. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA MOGLIE IN VACANZA L’AMANTE IN CITTA’, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Andrea è un ricco imprenditore originario di Parma che è sposato da diversi anni con la bella Valeria. Nonostante il loro matrimonio sia stato incentrato su un forte sentimento d'amore e di passione poco alla volta probabilmente anche per via della mancanza di un figlio, i due si distanziano inesorabilmente fino a trovare la felicità in relazioni extraconiugali. Nello specifico Andrea si è invaghito da alcuni mesi della bella Giulia molto più giovane di lui è disposta a tutto pur di far rompere il proprio amante con la propria moglie in maniera da avere un futuro assicurato. Lo stesso si può dire di Valeria che per puro caso ha fatto la conoscenza di Giovanni, un dipendente della sua ditta del quale lei ha sempre ignorato l'esistenza e che crede erroneamente essere un conte con tanto di maggiordomo a servizio costante. Le due relazioni extraconiugali finiranno per intrecciarsi in maniera divertente durante una settimana bianca che i quattro trascorrono nella splendida cittadina di Courmayeur. Nello specifico Andrea e sua moglie Valeria partono per soggiornare presso un importante residence con i rispettivi amanti che poco alla volta li raggiungono presso la metà delle vacanze. La prima ad arrivare sarà Giulia la quale proverà in ogni modo a rendere la sua relazione ufficiale agli occhi della moglie. Tuttavia la donna per evitare ad Andrea un divorzio che sarebbe particolarmente pesante da un punto di vista economico cerca anche di trovare le prove di una relazione extra-coniugale da parte della moglie Valeria in maniera tale da metterli sullo stesso punto di vista. I fraintendimenti e le situazioni che si verranno a creare faranno in modo che tra le due coppie vi sia un continuo tentativo di tenere nascosto all’altro la propria relazione.

