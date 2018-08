LICENZA DI MATRIMONIO/ Su Canale 5 il film con Robin Williams (oggi, 11 agosto 2018)

11 agosto 2018 Cinzia Costa

Licenza di matrimonio, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 11 agosto 2018 alle ore 16,30. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2007 negli Stati Uniti d'America da Mike Medavoy, Arnold Messer, Nick Osborne e Robert Simonds mentre la regia è stata affidata a Ken Kwapis e nel cast figurano Robin Williams, Mandy Moore, John Krasinki, Eric Christian Olsen, Grace Zabriskie e Peter Strauss. Ma vediamo insieme il dettaglio della trama.

LICENZA DI MATRIMONIO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Sadie e Ben sono una giovane coppia che ha deciso di realizzare il proprio sogno d'amore convolando a giuste nozze. La ragazza manifesta al proprio amato compagno la richiesta di potersi sposare presso la chiesa che ha da sempre frequentato fin da quando era una tenera bambina. Un apprezzabile richiesta che il buon Ben decide di assecondare con le migliori intenzioni del caso. Il ragazzo non potrà mai immaginare quello a cui sta andando incontro in quanto non appena si presentano nella chiesa i due giovani sposini vengono accolti dal reverendo Frank il quale si dice Ben disposto di poter sancire davanti a Dio il loro legame. Tuttavia il reverendo parla di una piccola formalità a cui i due devono assolutamente sottoporsi ed ossia la frequentazione di un corso di matrimonio durante il quale sarà necessario sancire l'effettivo legame che si è formato tra di loro e valutare se il loro amore sia talmente forte da poterli sostenere per tutta la durata delle loro vite. I due innamorati naturalmente accettano senza problemi ma ben presto si renderanno conto di come questo corso sia particolarmente duro con il reverendo Frank che metterà in atto una serie di iniziative che metteranno duramente alla prova il loro amore. Non tarderanno a manifestarsi episodi di insofferenza soprattutto da parte di Ben al riguardo di alcune trovate decisamente fuori luogo come ad esempio la promessa di non toccare in alcun modo la propria donna fino al giorno delle nozze. Proprio quando il matrimonio sembrava essere saltato sarà proprio il reverendo a dare la benedizione affinché i due possano essere felici in un futuro insieme.

