Lara Zorzetto/ Temptation Island: la diplomatica difesa a Michael De Giorgio, “c’è del buono in lui…”

Lara Zorzetto, dopo Temptation Island 2018, arriva la prima intervista e la diplomatica difesa a Michael De Giorgio, “c’è del buono in lui…”, ecco le sue parole sull'ex.

11 agosto 2018 Valentina Gambino

Lara Zorzetto è sicuramente il personaggio rivelazione di questa nuova edizione di Temptation Island che si è conclusa ormai da quasi una settimana. Prima di sbarcare sulla chiacchierata isola delle tentazioni, la bionda era assolutamente convinta di uscire fuori dal programma al fianco del suo fidanzato Michael. Invece, qualcosa è andato storto e di questo, ci siamo accorti tutti. Lara, confidandosi con Uomini e Donne Magazine, riferisce anche il suo pensiero iniziale: il suo ex, messo alla prova, sarebbe stato in grado di dimostrarle tutto il suo amore (o almeno lei, così credeva…). Il tatuatore invece, ha deciso di regalare al pubblico la parte peggiore della sua persona, fino a ricevere critiche ed offese anche pesanti. La ragazza che avrebbe voluto “aprire come una verza” il suo fidanzato, ha razionalizzato che il destino avrà in serbo per lei qualcosa di migliore e importante. “Oggi, dopo aver versato tante lacrime, credo di meritarmi un po’ di felicità, quella che sono sempre andata a cercare. Credo che anche lui se la meriti. A volte bisogna allungare una mano, ed è giusto, nonostante tutto che anche lui trovi una persona che lo sappia amare per ciò che è”, ha confidato.

Anche Lara, si è resa conto che Michael De Giorgio ha saputo tirare fuori il peggio di se da Temptation Island. Lei però, il suo ex fidanzato ha avuto modo di conoscerlo nel profondo. “Le tante persone che in questi giorni commentano la mia esperienza di coppia a Temptation Island dovrebbero pensare che il mio ex fidanzato non è solo quello che è apparso in tv, c’è del buon anche in lui”. La Zorzetto quindi, nonostante il male ricevuto, continua diplomaticamente a tendere una mano al suo ex fidanzato, attualmente “massacrato” dal web. Da ragazzina Lara è stata vittima di bullismo e Michael, non apprezzandola fisicamente, non ha di certo migliorato questa situazione. “Avrei voluto avere a fianco un uomo che mi dicesse semplicemente che stavo bene così com'ero”, ha dichiarato. Poi la biondina tutto pepe ha confermato di avere sentito il single Giuseppe e confida anche di volere lasciare tutto in mano al tempo e il destino. Come si dice? Se sono rose...

