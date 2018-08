MEGHAN MARKLE/ La Duchessa del Sussex incinta? Il gesto del Principe Harry scatena il gossip

Meghan Markle è incinta? Aumentano i rumors sulla gravidanza della Duchessa del Sussex, ma è soprattutto un gesto del Principe Harry che ha scatenato il gossip.

11 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Meghan Markle e il Principe Harry

Meghan Markle è incinta? Dallo scorso 19 maggio, giorno in cui ha sposato il Principe Harry, Meghan Markle è diventata l’obiettivo principale della stampa di tutto il mondo. Ciò che la Duchessa del Sussex fa, dice o indossa diventa di dominio pubblico. C’è, tuttavia, una notizia che l’Inghilterra aspetta più di qualsiasi altra cosa: quella della gravidanza della moglie del Principe Harry. Meghan che ha compiuto 37 anni lo scorso 4 agosto potrebbe presto regalare un erede al marito che la rende ogni giorno più felice. Accanto al Principe, nonostante la pressione mediatica a cui è sottoposta, la Markle non potrebbe essere più felice. Ciò che manca all’unione tra il secondogenito di Carlo e Diana e l’ex attrice è proprio la presenza di un figlio. L’attesa, però, potrebbe durare ancora poco. I bookmakers aspettano la nascita del primo erede di Harry e Meghan per il 2019 e, nelle ultime ore, un gesto del Principe avrebbe scatenato i rumors su una presunta gravidanza della Duchessa.

IL GESTO DI HARRY CHE HA SCATENATO IL GOSSIP

Sono tanti gli indizi intorno alla presunta gravidanza della moglie del Principe Harry. Meghan Markle, nelle ultime occasioni pubbliche, ha sfoggiato degli abiti morbidi che potrebbero nascondere delle forme leggermente arrotondate, esattamente come è accaduto in occasione delle gravidanze di Kate Middleton prima dell’annuncio ufficiale. Inoltre, la coppia reale ha rimandato la luna di miele in Africa per la fatica del viaggio. Tuttavia, a scatenare il gossip è stato soprattutto un gesto del Principe Harry che ha scelto di mettere in vendita l’auto sportiva comprata solo un anno fa. L'Audi RS6 Avant grigia di Harry potrebbe presto lasciare spazio ad una vettura più spaziosa e adatta ad accogliere un neonato.

© Riproduzione Riservata.