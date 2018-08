Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso/ Temptation Island: si frequentano ma lui è stato beccato con un’altra…

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso stanno insieme dopo Temptation Island? si frequentano ma lui è stato beccato con un’altra durante una serata, tradimento in vista?

11 agosto 2018 Valentina Gambino

Martina e Andrew

Che Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso si stiano frequentando dopo Temptation Island, nessuno pare avere più dubbi a riguardo. Dopo la fine della messa in onda dell’ultima puntata trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la coppia ha probabilmente deciso di “ufficializzare” tutto con una vacanza ad Ibiza. Con loro anche Lara Zorzetto, molto amica di Martina dopo la fine del reality show che le ha fatte uscire dal falò di confronto da single. I due ragazzi, non hanno nascosto di essere insieme e, a distanza di circa un mese e mezzo (perché come ben saprete, il programma è stato registrato a giugno), hanno deciso di mettere in piedi le fondamenta per una nuova potenziale relazione. Mentre lei ha deciso di rimanere sul vago, Andrew nel corso di una diretta su Instagram ha espressamente confidato di frequentare la Sebastiani. Alcune ore fa inoltre, proprio con la complicità di Lara (che ha ricoperto gli inediti panni di fotografa), Martina ed Andrew hanno messo in piedi un set fotografico bollente che ha incendiato il web.

Martina e Andrew dividono il web

Martina e Andrew nella camera d’albergo, si sono fatti fotografare da Lara per delle foto particolarmente artistiche. Lui sul letto e lei nuda dentro la vasca da bagno ricoperta da schiuma. Tralasciando la vasca dentro una camera per dormire, il web si è letteralmente spaccato in due. Da una parte coloro che li hanno adorati anche per avere in qualche modo ufficializzato la frequentazione e da un’altra, gli haters che hanno accusato la ragazza di essersi consolata troppo presto dopo la fine della storia d’amore con Gianpaolo Quarta. Proprio Martina però, in questi ultimi giorni ha accusato l’ex fidanzato di incoerenza, affermando di avere saputo di un incontro tra lui e la single Carolina Schiavi. Tra di loro - secondo la Sebastiani - ci sarebbe stato qualcosa di più oltre dei semplici baci. Sia la tentatrice che l’ex fidanzato però, hanno prontamente smentito l’indiscrezione. Nel frattempo, dell’account Instagram di GossipTvOfficial, una follower pare avere beccato Andrew abbracciato ad una misteriosa mora: “Ieri sera al Vanilla di Jesolo ho trovato Andrea Dal Corso, poi una volta in spiaggia l’ho ritrovato in un lettino con una tipa!”, si legge. Martina è stata già tradita? A quanto pare il pericolo è scampato: Andrew ha smentito parlando della misteriosa mora solo come un’amica: “Insieme a me c’erano tante altre persone ma la foto è stata fatta solo a noi”, ha puntualizzato il 31enne.

