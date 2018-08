ONE FOR THE MONEY/ Su Rai 3 il film con Katherine Heigl (oggi, 11 agosto 2018)

One for the money, il film commedia in onda su Rai 3 oggi, sabato 11 agosto 2018. Nel cast figurano anche Katherine Heigl, Jason O’Mara, Daniel Sunjata, alla regia Julie Anne Robinson.

11 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rai 3

NEL CAST ANCHE JASON O'MARA

One for the money, il film commedia in onda su Rai 3 oggi, sabato 11 agosto 2018 alle ore 14,55. Si tratta di una pellicola uscita nelle sale cinematografiche americane nel 2012 che è stata prodotta dalla casa cinematografica Lakeshore Entertainment in collaborazione con la Sidney Kimmel Entertainment. La regia è stata curata da Julie Anne Robinson mentre nel cast sono presenti gli attori Katherine Heigl, Jason O’Mara, Daniel Sunjata, Jonathan Leguizano e Sherri Shepard. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ONE FOR THE MONEY, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Stephanie è una giovane donna americana che lavora presso un negozio di abbigliamento per uomini nella speranza di riuscire a trovare una occupazione maggiormente remunerativa e soddisfacente sotto tutti i punti di vista. Purtroppo per lei il futuro sembra essere meno brillante di come lo aveva immaginato in quanto ben presto si ritrova senza lavoro per via di un inatteso licenziamento dovuto agli affari che non vanno granché bene. Questo mette nelle condizioni la povera ragazza di affidarsi al proprio cugino per niente rassicurante per trovare un nuovo posto di lavoro semmai all'interno della sua società che si occupa di arrestare malviventi di cui si sono perse le tracce. Stephanie accetta questo incarico nonostante lei non abbia avuto mai una esperienza in tal senso e soprattutto non sia preparata per maneggiare a dovere un arma da fuoco. Manco a dirlo il proprio cugino le affida un incarico che fino a quel momento nessuno era riuscito ad assolvere ed ossia a rintracciare un ex poliziotto di nome Joe Morelli il quale ha fatto perdere le tracce di se dopo essere stato accusato di un omicidio durante un'operazione antidroga. Per Stephanie questo diventa ancora più complesso per via del fatto che Joe Morelli in passato è stato un suo spasimante e per la precisione è stata la sua prima fiamma. Stephanie si metterà sulle sue tracce barcamenandosi in una incredibile avventura nella quale saprà portare a compimento l’obiettivo e a ritrovare un amore che sembrava essere perduto per sempre.

© Riproduzione Riservata.