PAOLO FOX/ Oroscopo e previsioni di oggi 11 agosto 2018: Cancro preoccupato, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Previsioni di oggi, sabato 11 agosto 2018, segno per segno: Cancro decisamente preoccupato.Quali sono i segni al top?

11 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 11 AGOSTO 2018

Come ogni giorno Paolo Fox ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. I Pesci tra settembre e ottobre potranno completare un grande progetto per il quale servirà porre le basi già da questo momento. Molti diranno sì e molti recupereranno se a luglio hanno avuto una crisi in amore. Attende una serata di intensa attività e forse divertimento, servirà gestire le emozioni in maniera molto oculata. L'autunno porta molte buone notizie, ma bisogna arrivarci nelle condizioni giuste. Il Sagittario vive un sabato speciale grazie alla Luna favorevole, questo rende eccitati e impazienti. Le stelle non sono come le tasse e possono avere effetto anche mesi prima. Qualcuno si sta preparando a questo grande salto che si vivrà nel 2019. Servirà però prepararsi in maniera attenta per cercare di raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati.

CANCRO MOLTO PREOCCUPATO, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni che si possono considerare flop. Il Capricorno è in un momento decisamente no, sottotono dal punto di vista sentimentale non riesce a trovare la forza per reagire. L'Acquario distratto invece si sta rendendo conto che servirà reagire dopo un periodo in cui le cose non sono andate come si sarebbe voluto. Il Cancro è pensieroso, ma non deve assolutamente temere il giudizio degli altri. Ogni tanto ci si ferma a pensare, ma il rischio è che qualcuno possa creare un po' di pressione nonostante i consigli che arrivano dagli altri. Il Toro si trova una Luna opposta, critica e che può portare a diversi momenti critici. Inizia un conto alla rovescia per aspettare che Giove non sia più opposto e pronto a regalare complicazioni non facili da gestire. Se si rimane calmi però si possono raggiungere anche degli obiettivi molto prestigiosi.

ARIETE MOLTO SODDISFATTO, SEGNI TOP

È ora il momento di analizzare invece quelli che sono i segni al top per la giornata di oggi. L'Ariete vive un momento di grande soddisfazioni, le cose stanno andando bene e soprattutto gli affari professionali regalano grande incentivo per andare avanti. La tensione si avverte solo nel campo sentimentale, ma si può rimediare. Sole e Venere stanno sorridendo invece ai Gemelli che hanno i due pianeti in buono aspetto in grado di regalare una svolta interessante. La Vergine potrebbe avere un grande futuro, soprattutto se si rende conto che le cose fatte con attenzione alla fine portano al risultato. Il Leone è decisamente forte, con una Luna intensa nel segno. Si possono fare delle ottime conoscenze in diversi settori con qualcuno che si è finalmente dimenticato dell'incertezza del passato. Dal punto di vista dell'amore invece bisogna valutare bene se quello che propongono gli altri possa portare dei risultati oppure se si vive tutto con un po' di diffidenza senza riuscire a emozionarsi come un tempo.

