PER QUALCHE DOLLARO IN PIU'/ Su Rai 3 il film con Clint Eastwood (oggi, 11 agosto 2018)

Per qualche dollaro in più, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 11 agosto 2018. Nel cast: Clint Eastwood,Lee Van Cleef, Luigi Pistilli, alla regia Sergio Leone. Il dettaglio della trama.

Per qualche dollaro in più in più è la proposta di Rai 3 per la sua prima serata di oggi, sabato 11 agosto 2018. Andrà in onda dalle 20.30 e si tratta di una pellicola western girata nel '65 da Sergio Leone. Nel ruolo di protagonista troviamo invece l'attore Clint Eastwood, che ritorna nello stesso ruolo de Il monco della trilogia del dollaro, che comprende anche il precedente film Per un pugno di dollari ed il successivo Il buono, il brutto e il cattivo. Il soggetto è stato realizzato invece dal regista in collaborazione con Fulvio Morsella, mentre nel cast troviamo anche attori del calibro di Lee Van Cleef, Luigi Pistilli, Gian Maria Volontè, Klaus Kinski, Mario Brega, Benito Stefanelli, Aldo Sambrell, Roberto Camardiel e Lorenzo Robledo. Le musiche sono realizzate inoltre da Ennio Morricone. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

La trama di Per qualche dollaro in più accende le luci sulla fuga di prigione di El Indio, il capo di una gang di desperados. L'impresa comporterà un primo bagno di sangue, a causa dell'uccisione di due guardie e del Capitano che sorveglia la sua cella. Intanto, il cacciatore di taglie Il Monco si aggira per il Paese alla ricerca di prede che possano permettergli di riscuotere ricompense consistenti. Lo stesso lavoro vede inoltre impegnato un bounty killer, l'ex Colonnello Douglas Mortimer. Entrambi infine verranno attratti dalla possibilità di ricevere 10 mila dollari grazie alla taglia messa su El Indio. Quest'ultimo nel frattempo è già all'opera per mettere a segno un colpo alla banca di El Paso grazie al sostegno dei suoi uomini. Il gruppo tuttavia nutre delle perplessità, dato che l'istituto è considerato impenetrabile e la rapina potrebbe rivelarsi un fallimento. El Indio invece ha scoperto da un ex compagno di cella che la banca maschera la cassaforte con all'interno mezzo milione di dollari, grazie ad un mobile intagliato su misura. Arrivati a El Paso, il Monco e il Colonnello si ritroveranno a seguire le tracce del criminale, ognuno grazie ai propri mezzi. Inizialmente sembra che l'ex militare abbia un vantaggio sul rivale, anche se nasconde un segreto: la sua caccia a El Indio non riguarda solo il denaro.

