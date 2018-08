RICHARD BROCK - ANATOMIA DI UN SEGRETO/ Su Rai 2 il film con Heino Ferch (oggi, 11 agosto 2018)

Richard Brock - Anatomia di un segreto, il film in onda su Rai 2 oggi alle 21,55. Nel cast ci sono tra gli altri Heino Ferch, Sabrina Reiter, alla regia Andreas Prochaska.

il film drammatico in seconda serata su Rai 2

NEL CAST HEINO FERCH

Richard Brock - Anatomia di un segreto andrà in onda nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 11 agosto 2018, dalle 21.55 circa. E' una prima visione del genere drammatico, diretto da Andreas Prochaska nel 2014. Il cast è composto da Heino Ferch, Sabrina Reiter, Fritz Karl, Maria Kostlinger, Inge Maux, Dominick Warta, Gerhard Liebmann, Roland Silibernagl e Gerda Drabek. In origine il film è stato realizzato per la saga tedesca Spuren des Bosen, con una trama che riguarda uno psichiatra e professore universitario che deve rimanere lontano dalla Medicina a causa del suicidio della moglie. Grazie alle sue abilità, il protagonista riuscirà inoltre a collaborare con la Polizia locale per riuscire a risolvere dei casi complessi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RICHARD BROCK - ANATOMIA DI UN SEGRETO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama di Richard Brock - Anatomia di un segreto segue da vicino le vicende del detective e psicologo criminale, con un passato drammatico alle spalle dovuto alla perdita della moglie. La donna si è infatti tolta la vita in seguito ad un errore medico, strettamente collegato con il marito. La Polizia di Vienna tuttavia nutre una forte ammirazione per il lavoro di Brock, di cui richiederà l'intervento per riuscire a creare degli interrogatori efficaci. Brock sembra in grado di comprendere appieno la psicologia delle persone, soprattutto per individuare le cause del comportamento altrui. Anche se ha deciso di vivere da solo e disprezza la compagnia delle altre persone, ad eccezione della figlia Petra, inizierà una relazione con Paula. Quest'ultima è la moglie del collega Alexandre Moser ed il loro primo incontro verrà presto colpito da un incendio nella casa del detective. Le autorità troveranno fra le fiamme il corpo carbonizzato di Lucas Gabner, un vicino di casa di Brock e che risulterà narcotizzato e percosso prima del delitto. I primi sospetti ricadranno proprio sul detective, che intanto deve affrontare anche un ricatto personale.

© Riproduzione Riservata.