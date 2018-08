RUSH HOUR-DUE MINE VAGANTI/ Su Canale 20 il film con Jackie Chan (oggi, 11 agosto 2018)

Rush Hour - Due mine vaganti, il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 11 agosto 2018. Nel cast: Jackie Chan, Chris Tucker, Ken Leung, alla regia Brett Rattner. Il dettaglio della trama.

il film d'azione in prima serata su 20

NEL CAST JACKIE CHAN

Rush Hour - Due mine vaganti, il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 11 agosto 2018 alle ore 21,00. Si tratta di una pellicola prodotta nel 1998 da Roger Birnbaum in collaborazione con Joanthan Glickman e Arthur M. Sarkissan mentre la distribuzione nelle sale è stata curata in Italia dalla casa cinematografica New Line Cinema. La regia è stata affidata a Brett Rattner, il soggetto è stato ideato è scritto da Ross LaManna il quale si è occupato anche della sceneggiatura avvalendosi della collaborazione di Jim Kouf. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Phil Meheux e nel cast sono presenti tantissimi attori di spicco come nel caso Jackie Chan, Chris Tucker, Ken Leung, Tom Wilkinson, Tizi Ma, Elizabeth Pena, Julia Hsu e Chris Penn. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RUSH HOUR - DUE MINE VAGANTI, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Siamo ad Hong Kong dove la mafia cinese sta cercando di mettere le mani su dei preziosi oggetti di antichità che valgono una vera e propria fortuna. Della cosa viene avvertito da un informatore un console cinese che decide di affidarsi direttamente all'ispettore Lee, un agente della polizia cinese con il quale c'è un rapporto d'amicizia e che soprattutto nel corso della propria carriera si è dimostrato particolarmente valido nello sventare furti e nell’assicurare alla giustizia diversi malviventi. La scelta del console si rivelerà azzeccata in quanto l'ispettore sarà in grado di sventare il tentativo di furto da parte dei boss mafiosi e mettere in sicurezza gli oggetti. Un paio di anni più tardi dai fatti il console cinese viene spostato dal proprio governo per rappresentare la Cina in America e nello specifico si trova a lavorare a Los Angeles. Purtroppo per il console il boss mafioso che aveva architettato il furto di quegli oggetti preziosi non ha per nulla dimenticato l'affronto subito e per vendicarsi decide di inviare nella città californiana un paio di scagnozzi con l'obiettivo di rapire sua figlia per richiedere un lauto riscatto come forma di risarcimento per il danno economico subito per il mancato colpo. Il console scopre il rapimento della figlia e decide di chiedere immediatamente l'aiuto del suo caro amico ispettore non nutrendo grande fiducia in quello che sono le capacità della polizia americana. Tuttavia per motivi di natura geopolitica e giurisdizionale la polizia locale presente e al fianco del ispettore cinese mi sia un proprio incaricato e nel caso specifico si tratta dell' ispettore Carter. I due formeranno una coppia ben assortita che saprà portare avanti le indagini in maniera funzionale riuscendo a liberare la ragazza grazie a una certa abilità nella lotta a mani nude e nell'utilizzo delle armi da fuoco.

