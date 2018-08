Robin Williams / "Nella mente di Robin": su Sky un tributo all'attore, scomparso quattro anni fa

A quattro anni dalla scomparsa del compianto Robin Williams, Sky Cinema ha deciso di ricordare il grande attore stasera, alle 21.15 su Sky Cinema Stars

11 agosto 2018 Anna Montesano

Sono trascorsi quattro anni dalla scomparsa del compianto Robin Williams, e Sky Cinema ha deciso di ricordare il grande attore stasera, alle 21.15 su Sky Cinema Stars. Il documentario si intitola Nella mente di Robin Williams, prodotto da HBO e diretto da Marina Zenovich che ha raccolto le testimonianze dei familiari stretti, amici e colleghi per fare un ritratto esatto dell'attore. Il documentario è stato presentato in anteprima durante l' ultimo Sundance Film Festival. Il portale di Tv Sorrisi e Canzoni ha riportato alcune recensioni di portali come Variety che parla di: “un documentario intelligente, umano e profondamente studiato che arriva dritto al cuore del motore maniacale della genialità di Williams”, mentre per il Washington Post “è tutto ciò che un suo fan può desiderare”.

DALL'OSCAR ALLA SCOMPARSA NEL 2014

Il documentario mostra tante facce di Williams iniziando dai primi anni trascorsi a San Francisco iniziando con gli studi alla Juilliard School di New York, arrivando fino al successo con Mork & Mindy che lancia l'attore nel cinema americano fino a portarlo alla vittoria dell’Oscar come miglior attore non protagonista, nel 1998. L'oscar fu vinto per la sua interpretazione in Will Hunting - Genio ribelle. L'attore ha dovuto combattere spesso contro la depressione, l'alcol e la droga che rappresentavano i lati oscuri di un grandissimo attore. Gli ultimi anni sono stati davvero difficili per Williams con l’operazione al cuore nel 2009 e poi la scomparsa nel 2014. Tante le testimonianze nel documentario con le parole del figlio Zak, che racconta di una persona che non poteva sentirsi felice se non riusciva a far divertire gli altri.

