SCUOLA DI POLIZIA 3 - TUTTO DA RIFARE/ Su Italia 1 il film con Steve Guttenberg (oggi, 11 agosto 2018)

Il film Scuola di polizia 3 - Tutto da rifare va in onda su Italia 1 oggi, sabato 11 agosto 2018, alle 19,30. Nel cast troviamo Steve Guttenberg, Bubba Smith, alla regia Jerry Paris.

Scuola di polizia 3 - Tutto da rifare, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 11 agosto 2018 alle ore 19,30. Si tratta di una pellicola americana che è stata girata nel 1986 e prodotta da Paul Maslansky e Donald West. Ovviamente si tratta del terzo capitolo della fortunata ed omonima saga cinematografica la cui regia è stata affidata al cineasta Jerry Paris mentre il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Gene Quintano. Nel cast sono presenti Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Bob Goldthwait, Tim Kazurinsky, Leslie Easterbrook e Art Metrano. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

La gloriosa scuola di polizia del comandante Lassard vede la propria esistenza messa a dura prova dalla nascita di una nuova scuola di polizia creata dal perfido comandante Mauser. Infatti il governo degli Stati Uniti fa notare come non vi siano fondi a sufficienza per mantenere aperte entrambe le scuole di polizia così viene costituita un'apposita commissione che dovrà verificare sul campo quali tra le due scuole sia meritevole di accedere ai fondi statali e quindi continuare a lavorare sul territorio per la formazione di agenti validi che possano servire gli interessi dei cittadini. Naturalmente ha quindi inizio una dura lotta per riuscire a prevalere rispetto al proprio avversario e mentre Lassard ed i propri fidi collaboratori tra cui Hightower, Mahoney, Tackelberry e Jones portano avanti una politica onesta, il loro avversario Mauser con il supporto del fido Proctor, cercheranno in tutti i modi di screditare la scuola di polizia di Lassard ad esempio inviando al suo interno due infiltrati che si adopereranno affinché vengano creati puntualmente dei casini durante l'esercitazione sia in accademia che sulle strade cittadine. Come se non bastasse tutto questo la scuola di Mauser fa' in modo di accaparrarsi tutti quelli che dal suo punto di vista sono gli allievi più promettenti mentre quelli che definisce delle mele marce vengono puntualmente inviate nell'altra scuola di polizia. Questo atteggiamento che può sembrare vincente in realtà sarà una sorta di boomerang in quanto grazie all'abilità dei formatori nella scuola di Lassard verrà fatto un ottimo lavoro che convincerà la commissione nell'elargire i fondi a questa che era una storica scuola di polizia da sempre presente sul territorio nonostante le bizzarre trovate del proprio comandante.

