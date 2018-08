Silvia Provvedi / Rompe il silenzio sulla rottura di Fabrizio Corona: due importanti novità nella sua vita

Silvia Provvedi rompe il silenzio e svela i sentimenti dopo la rottura con Fabrizio Corona. Ora per lei nuovo amore e nuova avventura televisiva col Grande Fratello Vip 3

11 agosto 2018 Anna Montesano

Silvia Provvedi

Silvia Provvedi ha voltato pagina. Non sono stati anni facili per la mora delle gemelle Provvedi e del duo Le Donatella quelli accanto a Fabrizio Corona. Grande amore e passione, grandi promesse ma altrettanta sofferenza e delusione. Alla fine, quello che sembrava essere un rapporto vicino al coronamento, è giunto alla fine e, a quanto pare, non per demeriti di Silvia. È proprio lei a rompere il silenzio dopo giorni che a parlare è stato solamente il gossip e a svelare quali sono i suoi sentimenti: "E iniziai Finalmente a sbarazzarmi di tutto ciò che non era salutare: Situazioni, Persone, Gusti, Cose - si legge sul profilo Instagram della cantante - C'è chi lo chiama Egoismo, io lo Chiamo Amor Proprio". È proprio questo amor proprio a portarla a decidere di chiudere la relazione con Fabrizio e iniziare vivere la sua vita con maggiore leggerezza.

NUOVO AMORE E NUOVA AVVENTURA IN TV

Sentimenti che, dopo alcune settimane, l'hanno portata ad avvicinarsi ad un ragazzo della sua età, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Federico Chimirri. Un flirt confermato anche da Gabriele Parpiglia, che ha avuto modo di sentire Silvia in una lunga telefonata nella quale si è detta serena. Ma i progetti di Silvia Provvedi non sono soltanto quelli della sfera amorosa: la ragazza è pronta a buttarsi in una nuova avventura, quella del Grande Fratello Vip 3. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni, Silvia sarà una delle inquiline della nuova edizione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Un periodo di vera e propria rinascita quello che sta iniziando per la Provvedi.

© Riproduzione Riservata.