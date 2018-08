TEMPTATION ISLAND VIP / Una coppia è stata scartata all'ultimo momento dal programma: ecco di chi si tratta

Temptation Island Vip, il cast della prima edizione in onda a settembre è stato scelto. Ma una coppia, potenzialmente, è stata scartata. Di chi si tratta?

11 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Temptation Island Vip

Il cast ufficiale della prima edizione di Temptation Island Vip sembra ormai cosa fatta. Secondo il settimanale Chi, si metteranno alla prova nel resort della Sardegna Sossia Aruta e Ursula Bennardo (dal Trono Over di Uomini e Donne), Andrea Zenga (figlio del portiere Walter) e Alessandra Sgolastra, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi (dal Trono Classico di Uomini e Donne), Alex Belli con la sua fidanzata Mila Suarez. Negli ultimi giorni, Il Fatto Quotidiano ha fatto rimbalzare anche i nomi di Fabio e Marcella Eposito (lui è il fondatore del brand Coconuda), coppia già molto nota al popolo dei social network. La trasmissione esordirà su Canale 5 e sarà condotta da Simona Ventura che si troverà davanti niente meno che l'ex marito, ormai fidanzato con la Larini, e con cui i rapporti sono tornati ad essere ottimi dopo alcuni anni particolarmente complicati. Ma insieme alle coppie che sarebbero confermate, qualcuno ha dovuto subire anche una cocente delusione.

UN RIFIUTO A TEMPTATION ISLAND VIP

Una coppia di celebrities ha effettuato il provino per la partecipazione a Temptation Island Vip ma è stata scartata. A segnalare tale decisione è stato ieri Giuseppe Candela che ha fatto i nomi dei vip in questione ovvero la cantante Viola Valentino e il fidanzato Francesco Mango: "La cantante Viola Valentino e il compagno Francesco Mango, più giovane di lei di più di trent'anni, hanno sostenuto un provino per la prima edizione di Temptation Island Vip ma non saranno nel cast che ormai è stato chiuso in vista delle registrazioni che prenderanno il via a fine agosto". Lei, ex moglie di Riccardo Fogli, e il suo compagno fanno coppia fissa da cinque anni e in varie occasioni televisive hanno espresso il loro amore, arrivando anche a parlare di matrimonio e del progetto di avere dei figli insieme, nonostante l'età non più giovanissima della cantante icona degli anni 80. Intervistata da Il Messaggero qualche anno fa, lei aveva così definito il suo amore: "La cosa che mi ha colpito di lui è la sua grandissima sensibilità. Io lo amo, ma cerco di sdrammatizzare, altrimenti qui sembra una favola. Quando dico che ho un fidanzato più giovane, pensano tutti a un macho man palestrato, invece è di una sensibilità particolare, quasi femminile".

