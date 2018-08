UN’ESTATE IN PORTOGALLO/ Su Rai 1 il film con Gesine Cukrowski (oggi, 11 agosto 2018)

Un'estate in Portogallo, il film in onda su Rai 1 oggi nel primo pomeriggio alle 16,45. Nel cast troviamo Gesine Cukrowski, Paulo Pires, Bernhard Schir, alla regia Michael Keusch.

11 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico nel pomeriggio di Rai 1

NEL CAST GESINE CUKROWSKI

Un'estate in Portogallo, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 11 agosto 2018 alle ore 16,45. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2013 in Germania è distribuita esclusivamente sul circuito televisivo e nella Home Video. La regia è stata curata da Michael Keusch il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti attori conosciuti anche nel nostro paese come Gesine Cukrowski, Paulo Pires, Bernhard Schir, Patricia Andrè, Renato Godinho e Zarina Zoller. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN’ESTATE IN PORTOGALLO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Liana è una giovane donna tedesca che sembra aver avuto tutto dalla vita soprattutto per quanto concerne il profilo sentimentale. Infatti, ha realizzato il proprio sogno d'amore sposandosi con Ben ed ossia l'uomo di è cui da sempre innamorata. Tuttavia la vita matrimoniale si è dimostrata ben diversa da come lei l'aveva immaginata nella propria mente e nel proprio cuore. La maggior parte del tempo la trascorre da sola a casa a prendersi cura dei due figli mentre il proprio marito essendo un architetto che lavora per una importante compagnia edile di levatura internazionale, è costantemente in giro per il mondo per sviluppare nuovi progetti strutturali. Insomma i due passano pochissimo tempo insieme e con il passare degli anni si ha una inevitabile pressione di quella è la loro passione. Quando i loro figli sono diventati oramai degli adolescenti Liana si rende conto che è arrivato il momento di riprendere la propria vita sentimentale in mano e nello specifico chiede al marito di regalarle una appassionante vacanza insieme lontano da tutto e tutti. La donna per la precisione propone un viaggio in Portogallo praticamente per buona parte dell'estate. Ben non può fare altro che assecondare le richieste della propria amata ma un paio di giorni prima di partire viene contattato dal proprio capo che lo informa della necessità di occuparsi con urgenza di un importante contratto di lavoro. Non sapendo come fare Ben chiede al proprio amico portoghese Joao di fungere da guida turistica alla propria amata consorte in attesa che sbrighi le impellenze lavorative. Purtroppo questo per l'uomo si trasformerà in un pesante passo falso in quanto tra la moglie e Joao a poco alla volta nasce un forte attrazione fisica che metterà in discussione il matrimonio.

