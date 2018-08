UNIVERSAL SOLDIER IL RITORNO/ Su Rai 4 il film con Jean - Claude Van Damme (oggi, 11 agosto 2018)

Universal soldier - Il ritorno va in onda su Rai 4 oggi, in seconda serata. Nel cast troviamo Jean - Claude Van Damme, Michael Jai White e Mic Rodgers. Il dettaglio della trama.

11 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE HEIDI SCHANZ

Universal soldier - Il ritorno, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 11 agosto 2018 alle ore 23,35. Si tratta di una pellicola uscita nelle sale cinematografiche americane nel 1999 prodotta dalla principale protagonista Jean - Claude Van Damme con la regia di Mic Rodgers mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati ed adattati da William Malone e John Fasano mentre nel cast figurano oltre al già citato Van Damme anche Michael Jai White, Heidi Schanz, Xander Berkeley, Justin Lazard, Kiana Tom, Daniel von Bargen, James R. Black, Karis Paige Bryant e Bill Goldberg. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UNIVERSAL SOLDIER IL RITORNO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

A 7 anni di distanza da quanto accaduto al progetto che prevedeva la formazione di un gruppo di soldati dotati di straordinari poteri per quelli che sembravano essere più vicini a delle vere e proprie macchine piuttosto che arrivo, Luc che ne faceva parte è riuscito ad uscirne diventando nuovamente un umano a tutti gli effetti. Ora collabora con l'esercito degli Stati Uniti per gestire questo progetto non ancora del tutto accantonato assieme ad un esimio scienziato che ha implementato una vera e propria intelligenza artificiale che viene posta al comando di un gruppo di soldati altamente specializzati conosciuti con il termine di Unisol. Per una serie di questioni burocratiche ed economiche ben presto governo degli Stati Uniti decide di tagliare i fondi a questo genere di ricerca il che significa ben presto la chiusura dello stabilimento militare. Per mettere in atto questo smantellamento viene lanciato un programma di annullamento che in poche ore porterà allo spegnimento della stessa intelligenza artificiale. Tuttavia questa entità astratta avendo ormai assimilato i canoni dell'uomo decide di voler continuare a vivere e per farlo sa benissimo di dover entrare in possesso di un codice di annullamento che è stato dato in affido al solo Luc. In ragione di ciò l'entità mette in moto tutti i guerriglieri di cui dispone per dare la caccia all'uomo e quindi entrare in possesso di nuovamente del codice. Nei suoi piani l'intelligenza vorrebbe catturare Luc e farlo diventare a sua volta nuovamente un combattente. Ha inizio così una nuova corsa per la sopravvivenza nella quale l'ex soldato dovrà cercare di salvare la pelle e soprattutto di tenere sotto controllo la propria amata figlia Hillary.

© Riproduzione Riservata.