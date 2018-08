Uomini e Donne/ “Giorgio Manetti Lifestyle”: l’ex di Gemma Galgani diventa influencer? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti lascerà il parterre per dare il via a una nuova avventura? Le dichiarazioni sui social...

11 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Giorgio Manetti, protagonista di Uomini e Donne

Come già anticipato, Giorgio Manetti sembra ponto a dire addio al parterre di Uomini e Donne - e a Gemma Galgani - in favore di nuovi progetti di tipo lavorativo. Il gabbiano, infatti, ha annunciato di essere pronto a dare il via una nuova avventura, che a quanto pare partirà il prossimo 17 settembre (ne abbiamo parlato qui). Di cosa si tratta? Per il momento, da parte dell’ex cavaliere del trono over, solo qualche dichiarazione sibillina, fra le quali la risposta a una fan, curiosa di sapere se l’immagine postata dal cavaliere, quella di Las Vegas, fosse in qualche modo collegata ai suoi nuovi progetti. Di seguito, la risposta condivisa dalla fan page di Giorgio Manetti: “Carissima! Las Vegas è solo una delle mete del Giorgio Manetti Lifestyle... wait and see! Bacio”. L’ex gabbiano del trono over è pronto a girare il mondo per lanciare il suo stile di vita come un vero e proprio influencer?

IL MESSAGGIO DI GEMMA GALGANI

Ancora un dolce pensiero da parte di Gemma Galgani, che nella giornata di ieri ha dato il suo buongiorno su Facebook rivolgendo il suo particolare messaggio a chi soffre e a chi non si lascia sopraffare dalle avversità. Ecco le sue parole: ”Il buongiorno di oggi vorrei dedicarlo a tutti coloro che le vacanze non le hanno potute fare e sono rimasti nelle loro città sempre con il sorriso a cogliere il lato positivo della vita – si legge sul profilo Fabebook della dama - Vorrei dedicarlo a tutti gli anziani che per problemi di salute non si son potuti muovere dalle loro dimore ma che sono in vacanza con il cuore. Vorrei dedicarlo a chi sta lavorando per noi, alla sicurezza che ci garantiscono e confermano ogni giorno”. Nel suo messaggio, l’ex di Giorgio Manetti non ha dimenticato inoltre i tanti volontari, ogni giorno impegnati in prima linea al servizio di chi soffre e “che a volte dimentichiamo, ma che realizzano un lavoro immensamente importante per noi”. Il suo lungo post è disponibile a questo link.

© Riproduzione Riservata.