Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi e Lara Zorzetto: accoppiata vincente per Maria De Filippi! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi e Lara Zorzetto sul trono a settembre? Un' accoppiata vincente in arrivo per Maria De Filippi!

11 agosto 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

La nuova edizione di Uomini e Donne si avvicina e con essa anche la scoperta dei nuovi protagonisti del trono classico. Tra pochi giorni ripartiranno le registrazione e finalmente scopriremo quali saranno i protagonisti di questa edizione. Le ultime indiscrezioni parlano della decisione di Maria De Filippi di togliere ai corteggiatori la possibilità di diventare poi tronisti, cosa che esclude molti nomi che sono stati avvicinati al trono nelle ultime settimane. Il pubblico, però, non ci sta e continua a chiedere a gran voce l'arrivo sul trono di Lorenzo Riccardi, l'ex corteggiatore "non scelta" di Sara Affi Fella. I fan di Uomini e Donne sperano che la De Filippi possa fare un'eccezione a questa nuova regola, qualora venisse confermata, e dare una chance a Lorenzo di trovare l'amore.

LARA PRONTA AL TRONO DI UOMINI E DONNE

E accanto a un personaggio forte come Lorenzo Riccardi, il pubblico di Uomini e Donne ne vorrebbe un altro che tanto sta facendo parlare di sé dopo la sua avventura a Temptation Island: stiamo parlando di Lara Rosie Zorzetto. Lorenzo e Lara sarebbero un'accoppiata infuocata sul trono di Uomini e Donne e assicurerebbero grande spettacolo al pubblico del dating show. D'altronde Lara ha confermato che, qualora le venisse proposto, accetterebbe di mettersi in gioco come tronista: In questo momento sono aperta a tutte le esperienze belle e positive che la vita mi vorrà offrire. Se mi venisse proposto, rimarrei paralizzata dallo stupore. Poi ne sarei solo lusingata e ascolterei tutti i consigli delle persone meravigliose che lavorano per la realizzazione di quel programma, altrimenti avrei paura di non sentirmi all’altezza", ha detto al Magazine di Uomini e Donne.

