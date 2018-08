VITA SMERALDA/ Su Canale 5 il film con Eleonora Pedron (oggi, 11 agosto 2018)

11 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Canale 5

ALLA REGIA JERRY CALA'

Vita smeralda, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 11 agosto 2018 alle ore 23,00. Si tratta di una pellicola prodotta dalla casa cinematografica italiana Medusa Film in collaborazione con Sky ed è uscita nelle sale cinematografiche nel 2006. La regia è di Jerry Calà che oltre a essere il principale protagonista ne ha anche scritto il soggetto è la sceneggiatura in collaborazione con Gino Capone, le musiche della colonna sonora sono state composte da Angelo Talocci mentre nel cast sono presenti Eleonora Pedron, Francesca Cavallin, Benedetta Valanzano, Guido Nicheli, Davide Silvestri, Fabio Fulco e Lory Del Santo. Ma ecco adesso la trama del film nel dettaglio.

VITA SMERALDA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Silvia, Luana e Elena sono tre giovani amiche dall'aspetto straordinariamente attraente e decidono di trascorrere le prossime vacanze estive al mare e per la precisione nella splendida Sardegna. Le tre partono alla volta dell'isola italiana assieme ai propri tre rispettivi fidanzati ed una folta compagnia per trascorrere alcuni giorni in campeggio a pochi metri dal mare. Tuttavia dopo un paio di giornate fatte di tanta noia ed un pizzico di depressione le tre ragazze decidono di lasciare rispettivi compagni e del resto degli amici per avventurarsi all'interno dei più lussuosi residence e ville della Costa Smeralda facendo così la conoscenza di tantissimi vip che trascorrono le proprie vacanze all'insegna di tanto relax e lusso. Le 3 ragazze si troveranno a fare i conti con molteplici situazioni al limite e soprattutto Silvia si innamorerà di un imprenditore milanese di nome Ascanio che la ospiterà all'interno della propria magnificente Villa fino al termine delle vacanze mentre le altre due amiche decideranno di far ritorno presso il campeggio. Intanto in vacanza in Costa Smeralda c'è anche il noto attore italiano Jerry Calà che con il proprio yacht sta ospitando un produttore russo con il quale sta gettando le basi per la produzione di un film incentrato sulle vacanze di Natale da effettuarsi nella città di Mosca. Mentre le contrattazioni vanno avanti abbastanza a rilento per via delle bizzarre iniziative dello stesso produttore cinematografico sullo yacht di Jerry Calà fa la propria comparsa una giovane ragazza di colore che asserisce di essere la sua figlia biologica. L'attore colpito da quanto accaduto decide di accogliere sul proprio yacht la donna e di darle tutte le attenzioni necessarie proprio come se fosse sua figlia tant'è che chiude ogni rapporto con il produttore russo non appena si accorge delle avance che questi fa nei confronti della stessa ragazza. Tuttavia ci sarà un epilogo assolutamente insospettabile per tutte le varie storie che si intrecciano nella splendida Costa Smeralda.

