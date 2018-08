Vasco Rossi in vacanza in Puglia/ Video, a sorpresa arriva in spiaggia e manda tutti in tilt

Lasciatosi alle spalle il successo del suo Non stop live 2018, Vasco Rossi ha pensato bene di ricaricare le pile nella sua amata Puglia per la gioia dei bagnanti del posto

11 agosto 2018

Forse questa stagione in Puglia non ha registrato i soliti numeri per quanto riguarda il turismo ma sembra proprio che i vip abbiano scelto il Sud per le loro vacanze. Alla lunga carrellata di star nazionali e internazionali, si è aggiunto anche Vasco Rossi. E' noto ormai da qualche giorno che il rocker abbia scelto la Puglia per passare le sue vacanze ma quello che nessuno si aspettava era di vederlo in spiaggia, confondendosi tra i bagnanti e pronto a posare per i selfie di coloro che lo hanno subito riconosciuto. Dopo lo straordinario successo del “Non stop live 2018”, Vasco Rossi ha scelto nuovamente la Puglia come meta per le sue vacanze come ormai accade da anni e a Castellanate Marina si è regalato ai fan tra baci e abbracci.

IL ROCKER DI ZOCCA FA FAVILLE IN SPIAGGIA

Il rocker di Zocca ha deciso di passeggiare al mare, su quelle spiagge che tanto apprezza. Lui stesso ha più volte confermato: "Amo la Puglia, il vostro clima mite, la vostra cucina, la straordinaria qualità di vita che altrove non c’è più" ed è questo che l'ha portato qui anche quest'anno tra la riserva naturale e il mare. Questa volta il Blasco non si è limitato a ricaricare le pile visto che i fan lo hanno subito braccato tenendo lontano anche il suo body guard. A postare il video dell'"assalto" è stato lo stesso Komandante che sulla sua pagina Facebook ha scritto: "..e all’arrivo in spiaggia… sono stato pescato… G… Tanti festanti ..bagnanti e fotografanti". Un'estate un po' diversa per lui e anche per i sorpresi bagnanti...Clicca qui per vedere il video del momento.

