Alessandra Amoroso, esce “La stessa”/ Video: nel giorno del suo compleanno, il nuovo singolo

Alessandra Amoroso, esce “La stessa”: il nuovo singolo della cantante salentina dopo due anni, ecco il video ufficiale nel giorno del suo 32esimo compleanno.

12 agosto 2018 Valentina Gambino

Alessandra Amoroso, il nuovo singolo

Alessandra Amoroso nel giorno del suo 32esimo compleanno, festeggia i dieci anni di carriera con un nuovo singolo dal titolo “La stessa”. Il nuovo brano musicale è uscito oggi e, dalla mezzanotte è già disponibile in tutte le piattaforme digitali di download e digital streaming. Questo nuovo progetto, farà da apripista all’intero nuovo album che uscirà a breve. Ed infatti, proprio la cantante salentina, sta lavorando da molto tempo al CD per riaprire le porte ufficialmente al suo ritorno discografico a 360°. Il brano è molto carico ed energico, pieno di colori e con un’aria estiva che però ci rimanda lentamente all’arrivo dell’autunno, con tutte le sue sfumature. Dentro la canzone, allegria, spensieratezza ma anche un po’ di rabbia e malinconia. A firmare testo e musica del brano ci hanno pensato Paolo Antonacci (figlio di Biagio) e Dario Faini. “Le spiagge saranno deserte, ma resterò la stessa se ci sei tu”, canta la vincitrice di Amici 8.

Alessandra Amoroso, il nuovo singolo

Insieme al nuovo singolo, Alessandra Amoroso ha voluto pubblicare anche il suo videoclip ufficiale. "Come sempre e più di sempre con tutto il mio amore e tutta la mia passione", ha scritto la salentina spiegando le sensazioni provate con la pubblicazione del nuovo lavoro. "La stessa", dopo pochissime ore dalla sua pubblicazione si è immediatamente conquistata il primo posto della classifica iTunes, spazzando via tutte le hit estive presenti al momento. Tantissimi i commenti di apprezzamento sotto il video: “Eccomi qua! A mezzanotte spaccate ad ascoltare il tuo grandissimo aspettato ritorno! Non ce la facevo più senza nuova musica! Bentornata tesoro”, “Auguri amore mio!! Sempre con te da 10 anni”, “Questo video è una carezza al Cuore”, “E dopo così tanto tempo sei ritornata mia cara Sandrina! E ne è valsa la pena! Fantastica, una Sandrina molto maturata (molti direbbero, una canzone non "urlata" ma sicuramente qualcuno troverà da dire come sempre…) Bellissima questa canzone, diversa molto diversa dal solito non vedo l'ora esca il tuo nuovo Album!”. A seguire, ecco il videoclip ufficiale.

© Riproduzione Riservata.