BELEN RODRIGUEZ/ Foto: dai complimenti di Gina Lollobrigida alle critiche dei fan

Belen Rodriguez continua a dividere i social, foto: dopo le critiche dei fan per le foto del lato B, per la showgirl arrivano i complimenti di Gina Lollobrigida.

12 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Belen Rodriguez

Tanto criticata quanto amata: Belen Rodriguez è sicuramente la donna del mondo dello spettacolo che divide maggiormente il pubblico. Da una parte c’è chi ama tutto ciò che la showgirl fa e, dall’altra, c’è chi non perde occasione per criticarla. Tra i colleghi e le grandi star del cinema e della televisione, invece, Belen sarebbe particolarmente apprezzata. Oltre alla stima che ha nei suoi confronti Maria De Filippi, da oggi, la Rodriguez ha una fan in più. Si tratta di una vera e propria star del cinema italiano come Gina Lollobrigida. La showgirl ha incontrato l’attrice durante una serata di beneficienza dell’Unicef in Sardegna. La showgirl ha condiviso la foto con la Lollobrigida scrivendo: “Quando ieri sera mi hai chiamato al tuo tavolo mi è scoppiato il cuore di gioia! #grandeonore #graziegina le tue parole sono state meravigliose!!!”. La foto, in una sola ora, ha conquistato quasi 100mila like e i tanti commenti positivi del fan. “Due grandi donne”, “Bellissime”, “Questa è arte....meravigliose”, scrivono i followers. Cliccate qui per vedere la foto.

BELEN RODRIGUEZ: IL BATTIBECCO CON UN FOLLOWER

Se il profilo Instagram non fosse invaso da tanti commenti poco carini non sarebbe quello di Belen Rodriguez, abituata a leggere le critiche dei suoi fan. Se, tuttavia, in alcuni casi la showgirl accoglie con il sorriso la critica, in altri risponde a tono. E’ quanto accaduto sotto la foto in cui la showgirl, in vacanza ad Ibiza, mette in mostra il perfetto lato B, tanto amato dagli uomini quanto invidiato dalle donne. C’è, tuttavia, chi non considera totalmente naturale la posa che Belen sfoggia nelle foto al punto da scriverle: "Povera schiena", commenta un utente. La replica stizzita dell'argentina non si è fatta attendere: "Amore, sereno. La mia schiena sta benissimo". Nonostante la risposta di Belen, però, un altro utente ha invitato la showgirl a “smetterla di inarcare la schiena per tenere il culo all'infuori". Anche in questo caso la Rodriguez ha ribadito la posa naturale che è solita assumere nelle foto. Cliccate qui per vedere il post.

