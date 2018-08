CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Tutti i particolari delle nozze: a Noto pronti per il 1° settembre

Chiara Ferragni e Fedez si sposano a Noto, in Sicilia, il 1° settembre: il settimanale Gente svela nuovi e importanti particolari sul Royal Wedding italiano.

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez diventeranno ufficialmente marito e moglie tra venti giorni. La coppia pronuncerà il fatidico sì il 1° settembre nella splendida cornice di Noto, una delle città più belle e suggestive della Sicilia. A svelare i dettagli del Royal Wedding italiano è il settimanale Gente che riporta qualche particolare in più del grande giorno della fashion blogger più famosa del mondo e il rapper. La Ferragni e Fedez regaleranno ai propri ospiti una giornata indimenticabile. Gli invitati alle nozze dei Ferragnez potranno gustare un delizioso aperitivo sul terrazzo di un hotel. Non mancheranno, naturalmente, i dolci. I pasticceri siciliani avrebbero fatto a gara per essere scelti dagli sposi dell’anno che dovrebbero aver scelto un menù tipicamente siciliano. La location è situata sulle colline ed è una masseria con sole dieci suite. Il tema sarà hippie, in perfetto stile Coachella e, naturalmente, non mancherà la musica e il divertimento. Sarà, dunque, un giorno memorabile per gli sposi, ma anche per gli invitati.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: SERATA MONDANE AD IBIZA

Se di giorno si divertono in spiaggia con il loro piccolo Leone che diventa sempre più bello e famoso sui social, di sera, Chiara Ferragni e Fedez si concedono uscite mondane in compagnia degli amici con cui stanno trascorrendo le vacanze in attesa di tornare in Italia e raggiungere la Sicilia per il matrimonio. Bellissima, abbronzata e in perfetta forma, la Ferragni si sta rilassando tra lunghe giornate al mare e serate di divertimento lasciandosi andare anche in consolle come mostra Fedez in uno dei tanti video pubblicati sulle storie di Instagram. Innamorata e felice, dunque, la coppia si sta avvicinando al grande giorno che, come promesso, sarà sì la celebrazione di un grande amore, ma sarà soprattutto una festa per tutti. In attesa di scatenarsi in pista da marito e moglie, la fashion blogger e il rapper si godono ancora il fidanzamento.

