Chicco Nalli, è finita con Myr Garrido/ L’ex marito di Tina svela i motivi: e sul compagno della Cipollari…

12 agosto 2018 Valentina Gambino

E' già finita la storia tra Chicco Nalli e Myr Garrido. L'ex marito di Tina Cipollari si è confidato tra le pagine del settimanale "Mio", rivelando che, tra le principali problematiche vi era la lontananza fisica ed i rispettivi impegni lavorativi. Tutti questi fattori, hanno fatto in modo di interrompere la loro frequentazione nata casualmente la scorsa primavera. Ed infatti Kikò, era stato chiamato in qualità di hair stylist per sistemare i capelli di alcune modelle. Tra di loro, anche l'indossatrice e attrice spagnola. “La lontananza e gli impegni, alla fine, non ci hanno permesso di vivere il rapporto come avremmo desiderato”, ha confidato lui. “Dovevamo stare insieme ad agosto e, invece, a causa delle tante cose da fare, non è più stato possibile. Io il rapporto o lo vivo o non lo vivo. E allora meglio lasciar stare, magari ci prendiamo l’estate per riflettere”, ha precisato il parrucchiere che cura una rubrica tutta sua all’interno di Pomeriggio 5.

“C’erano davvero tutti i presupposti per una storia bella ma la distanza non permette di creare quell’empatia bella che dovrebbe esserci in una coppia. A 48 anni non posso vivere un rapporto tramite social, io vivo di realtà, di quotidianità”, ha aggiunto Chicco Nalli raccontando la fine della sua relazione con Myr Garrido. Sebbene la coppia sia definitivamente scoppiata, Chicco ha parole di affetto per la sua ex fidanzata: “È una donna adorabile, d’oro e mi dispiace che il tutto sia andato a sfumare per via del poco tempo da passare insieme”. Tutto bene invece, con la ex moglie Tina Cipollari. Proprio su di lei, il parrucchiere ha espresso la sua opinione sempre tra le pagine di “Mio”, parlando anche del suo nuovo compagno Vincenzo: “Io le auguro tutto il bene del mondo perché si merita una persona d’oro al suo fianco. Io personalmente questo uomo non lo conosco ma se quello che dicono è reale, ben venga per lei perché un futuro da soli non se lo augura nessuno. Soprattutto spero che questa persona sia adatta a lei, anzi, ne sono sicuro perché Tina non sceglierebbe mai un uomo qualunque”.

