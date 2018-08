Concerto Zucchero, Wanted tutta un'altra storia/ Arena di Verona: diretta e scaletta con i grandi successi

Concerto Zucchero, Wanted tutta un'altra storia: canale 5 propone oggi, domenica 12 agosto, il live che Adelmo Fornaciari ha tenuto all'Arena di Verona nel 2016.

12 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Zucchero

In questa calda estate 2018, canale 5 continua a proporre i più grandi concerti di alcuni dei più importanti artisti italiani. Dopo la replica dello show di Elisa e dell’ultimo concerto dei Pooh, oggi, domenica 12 agosto, in prima serata, andrà in onda la replica del concerto evento di Zucchero Sugar Fornaciari dal titolo Wanted - Tutta un'altra storia che l’artista ha tenuto all’Arena di Verona nel corso del suo tour mondiale. Per i fans di Zucchero sarà l’occasione per rivivere un live imperdibile nel corso del quale l’artista si è esibito sulle note dei suoi successi. Uno spettacolo con cui Zucchero ha potuto celebrare 35 anni di una carriera strepitosa che gli ha permesso di calcare i palchi più importanti del mondo. Oltre alle hit del passato, Zucchero proporrà anche i brani della ultima raccolta Wanted - The Best Collection, cofanetto composto da tre CD, uno per ogni periodo (85-90, 90-05 e 05-18) e dal dvd con il concerto che ha tenuto proprio all’Arena di Verona nel settembre del 2016.

ZUCCHERO, CONCLUSO IL TOUR MONDIALE

Il tour mondiale di Zucchero si è concluso lo scorso 29 luglio in Austria. Il Wanted Tour è durato due anni e ha portato l’artista a chiudere una straordinaria avventura musicale composta da 166 concerti da 3 ore di canzoni in 5 continenti, 48 nazioni e 136 città. Numeri da record per Zucchero che è riuscito a riportare nella suggestiva piazza San Marco di Venezia la musica rock-blues. Adelmo Fornaciari è stato accompagnato da una band di spessore con cui ha diviso anche il palco dell’Arena di Verona. Grandi nomi della musica italiana e internazionale come Adriano Molinari, Andrea Whitt, Brian Auger, Carlos Minoso, Doug Pettibone, James Thompson, Kat Dyson, Lazaro Amauri Oviedo Dilout, Mario Schillirò, Nicola Peruch, Polo Jones e Queen Cora Coleman.

LA SCALETTA

In tre ore di musica di Wanted tutta un'altra storia, Zucchero proporrà i suoi più grandi successi mettendo d’accordo sia i fans che lo seguono da tempo che quelli di ultima generazione. Ecco la scaletta completa: Partigiano reggiano, 13 buone ragioni, Ci si arrende, Ten More Days, Hey Lord, L’anno dell’amore, Voci, Fatti di sogni, Terra incognita, Vedo nero, Baila (Sexy Thing), Never Is a Moment (Jimmy LaFave cover), Iruben Me, Il volo, L’urlo, Chocabeck, Un soffio caldo, Hey Man, Miserere, Freedom Jazz Dance (Eddie Harris cover), Wake Me Up (Avicii cover), Overdose (d’amore), Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica, Diamante, X colpa di chi?, Diavolo in me, Occhi, Wonderful Life (Black cover), Long as I Can See the Light.

