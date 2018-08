Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci hanno litigato/ Ecco i veri motivi dello scontro: la lettera aperta

12 agosto 2018 Valentina Gambino

Nonostante l’amicizia trentennale, Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci hanno litigato. Quale sarebbe il motivo? Una canzone: “Tocalo tocalo”. La questione è saltata fuori per merito dell’esperto di moda di Detto Fatto che, raggiunto il settimanale DiPiù, ha avuto modo di scrivere una lettera aperta al paroliere siciliano. Così come si legge nella rivista diretta da Sandro Mayer, proprio Ciacci aveva ricevuto il permesso di poter cantare il brano anni novanta scritto da Malgioglio e interpretato da Carmen Di Pietro. Dopo avere ricevuto parere positivo, Giovanni ha incominciato ad esibirsi con la hit in giro per l’Italia, nel corso delle sue serata anche in compagnia di Raimondo Todaro, sulla ballerino durante la sua esperienza con l’ultima edizione di Ballando con le stelle. Con il passare del tempo però, il buon Cristiano ci avrebbe ripensato, cominciando anche ad attaccare il collega in maniera pubblica.

“Mi hai dato il permesso, eri anche felice dell’idea e mi sono messo all’opera”, ha raccontato Giovanni Ciacci nella sua lettera aperta indirizzata a Cristiano Malgioglio. “Ho inciso la tua canzone e ho messo alcuni video sui social network. È stato un successo. Invece di essere contento di tutto questo hai iniziato a insultarmi”, ha aggiunto il simpatico ex assistente di Valeria Marini. Ciacci infatti, è sempre più convinto che Cristiano sia geloso della sua carriera in ascesa, specie dopo il grande successo con Ballando con le stelle. “Hai paura di me. Invidi il mio successo, in ascesa giorno dopo giorno, invidi il mio modo di fare e invidi anche la mia spontaneità nella vita privata. Credo proprio che ti infastidisca che io sia innamorato e viva la relazione con il mio compagno alla luce del sole mentre tu hai sempre cercato di nascondere i tuoi amori”, ha proseguito. Sebbene i due abbiano litigato, Giovanni con riesce a nascondere tutto il bene che Cristiano avrebbe fatto per lui in passato: “Devo ammetterlo, mi ha aiutato nel mio lavoro presentandomi tante persone importanti. Sei stato un sostegno per me anche nei momenti più difficili”.

