Elisa Isoardi/ “Antonella Clerici? E’ una grande donna!”, poi racconta La Prova del Cuoco e su Salvini…

12 agosto 2018 Valentina Gambino

Elisa Isoardi

Elisa Isoardi riuscirà a rubare il cuore dei fan di Antonella Clerici? Dalla prossima stagione, La prova del cuoco andrà ufficialmente nelle sue mani. Dopo averla sostituita quando Antonellina era in maternità, sono poi arrivate tante trasmissioni: "Lineaverde", "Unomattina", "A conti fatti" e tante altre. Al 10 settembre su Rai1 ci sarà spazio anche per lei, con la nuova avventura a partire dalle 11.40. Un ritorno da titolare e diverso: "Prima ero una sostituta - racconta intervistata tra le pagine de Il Secolo XIX - ora sono una titolare". Evidentemente, se Viale Mazzini ha scelto nuovamente lei per questo ruolo, avrà fatto bene anche la prima volta. Non sarà facile convincere il pubblico fedelissimo alla Clerici, ma lei ha tutte le intenzioni di volerci riuscire: "Io amo cucinare e mangiare" sostiene. I suoi piatti "non hanno mai avvelenato nessuno". La sua Prova del cuoco durerà mezzora in più del consueto e lo spazio dedicato alla cucina sarà inferiore. Aperta invece, una lunga parentesi sui prodotti dell'eccellenza made in Italy. Il cooking show Rai inoltre, sarà letteralmente cucito addosso alla Isoardi: "una vera festa del cibo", promette.

Elisa Isoardi, ecco come sarà La Prova del cuoco

Per Elisa Isoardi, la nuova versione de La prova del cuoco dovrà mettere in evidenza il cambiamento rispetto al passato: "non vedo l'ora di cominciare!". E sul rapporto con Antonella Clerici confida: "E' una grande donna, il nostro rapporto non è quello che raccontano in giro sui giornali, assolutamente". Poi la compagna di Matteo Salvini aggiunge che quello che si racconta corrisponde al falso: "per verificarlo basterebbe usare uno strumento particolare che usiamo tutti i giorni, il telefono. Tra me e Antonella c'è sempre stato questo rapporto di estrema chiarezza e sincerità. Lei è una donna fiera, io mi auguro la sua carriera, donne così non puoi che stimarle". La Isoardi sa perfettamente che questo sarà il suo anno e quindi, tutti gli occhi saranno concentrati su di lei. E quando di tenta di parlare di Salvini, lei sfugge: "io lavoro in Rai e faccio la conduttrice".

