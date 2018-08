Emma Marrone/ "Se sei una persona educata, sei un po' sfigata" (Maurizio Costanzo Show, replica)

Emma Marrone, la nota cantante salentina aveva parlato di cyberbullismo durante la puntata del Maurizio Costanzo Show che va in onda stasera in replica su Rete 4.

Emma Marrone, Maurizio Costanzo Show

Il bullismo, cyber o live che sia non guarda di certo in faccia a nessuno e lo sa bene anche Emma Marrone. In quanto cantautrice, l'artista salentina è visibile agli occhi di tanti fan che la sostengono ma è anche esposta alle critiche più accese online e non solo. La Brown ha potuto contare su un carattere grintoso e forte fin da bambina, che le ha permesso di sfuggire ai bulli durante l'infanzia. Anzi, era forse una di quelle ragazzine che si lanciavano contro tutti per difendere i più deboli. Al Maurizio Costanzo Show, Emma Marrone ha parlato a lungo del suo rapporto successivo con gli insulti e le cattiverie altrui, grazie ad una puntata sul bullismo e le sue conseguenze che verrà trasmessa in replica su Rete 4 questa sera, domenica 12 agosto 2018. La Brown racconterà di come questo carattere forte le abbia permesso di chiudere l'ascolto alle maldicenze, così come avere alle spalle una famiglia forte che fosse in grado di sostenerla. I social tuttavia sono stati impietosi, aumentando gli episodi in cui gli haters si sono accaniti contro la cantante. "Facendo questo mestiere sono sottoposta a critiche e offese ingiustificate", sottolinea nel suo intervento, aggiungendo anche che dal suo punto di vista "al miglioramento della tecnologia non è seguito un aumento della cultura". Per la Brown infatti il bullismo sui social deriva soprattutto dall'ignoranza, che rende vuote le parole. "Spesso il cattivo esempio deriva dagli adulti", continua ancora, riferendosi anche agli episodi che ha vissuto in modo diretto, legati per lo più a madri di famiglia. Clicca qui per rivedere l'intervista di Emma Marrone al Maurizio Costanzo Show.

"SE SI TORNASSE A STUDIARE EDUCAZIONE CIVICA"

"Se si tornasse a studiare educazione civica": per Emma Marrone si può combattere il bullismo fin dalla scuola, ritornando a quelle buone maniere che forse negli anni si sono un po' perse. "Se sei una persona educata, sei un po' sfigata", sottolinea infatti nella sua intervista al Maurizio Costanzo Show, sicura che al mondo d'oggi faccia più notizia una persona al di fuori degli schemi in negativo, piuttosto che chi è ancora perbene. Nella sua apparizione nel programma di Maurizio Costanzo, Emma ha inoltre interpretato un brano che ha scritto proprio contro il cyberbullismo, dal titolo Malelingue. La canzone è presente nel suo ultimo album Essere qui, il risultato di tanti interventi dell'artista per parlare di suicidi fra i giovani legati al tema del bullismo. Per questo ha scelto di riservare la sua musica a questa piaga così attuale, interpretando una parte del testo durante la puntata. Una richiesta dello stesso conduttore, accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico presente. La Brown ha scelto in particolare una frase che parla del rispetto, chiedendo al suo interlocutore immaginario di decidere se stare fuori o dentro dalla sua personale scala di valori. Clicca qui per rivedere l'esibizione di Emma Marrone al Maurizio Costanzo Show.

