Filippo Bisciglia/ Ecco quando c'è stata la svolta della sua carriera (replica)

Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island torna in televisione su Canale 5 per una replica del programma Maurizio Costanzo Show in onda proprio oggi, 12 agosto 2018

Filippo Bisciglia è entrato nei cuori dei telespettatori grazie alla conduzione di Temptation Island, che da poco ha chiuso i battenti della sua nuova edizione. Il timoniere è ritornato in Sardegna per affrontare gli amori e i dissapori di sei nuove coppie, che ha guidato personalmente nella scoperta della loro relazione. Bisciglia tuttavia non ha voluto confinare la sua carriera in questa veste, che gli ha permesso di entrare nelle case di tanti italiani. Anche se non sarà presente come guida della versione Vip del reality, il 2018 lo ha visto anche fra gli ospiti più assidui del Maurizio Costanzo Show, ma in vesti diverse rispetto al solito. Nella puntata che andrà in onda su Rete 4 questa sera, domenica 12 agosto, vedremo infatti un Filippo Bisciglia in versione cantante, pronto a lanciarsi nell'interpretazione di un brano storico della musica italiana. Si tratta infatti di Ogni volta, una hit che Vasco Rossi ha pubblicato per la prima volta nell'82 grazie al suo album Vado al massimo. Clicca qui per vedere l'esibizione di Filippo Biscilia al Maurizio Costanzo Show. Lo showman ha inoltre partecipato in modo attivo agli interventi degli altri ospiti, colpito soprattutto dall'esperienza di Irene Finotti con il bullismo ed il gioco social Pull a Pig.

LA SVOLTA DELLA SUA CARRIERA

Filippo Bisciglia ha deciso di dare una svolta alla sua carriera, mostrando un volto che finora era forse rimasto inedito. Il pubblico italiano lo conosce infatti per il sorriso smagliante e la professionalità con cui ha gestito diverse edizioni di Temptation Island, ma il Maurizio Costanzo Show gli ha permesso di proporsi anche come cantante. Nelle diverse puntae ha interpretato infatti Minuetto, la canzone di Franco Califano scritta nel '73 e presente anche nell'album In concerto del '91. Un omaggio che Bisciglia ha voluto fare a cinque anni dalla scomparsa del cantautore, che ha scritto questo particolare brano per Mia Martini. Bisciglia ha intonato inoltre Adesso tu di Eros Ramazzotti, una delle canzoni più celebri del cantautore e presente nel secondo album lanciato nell'86. Senza dimenticare Piccola stella senza cielo, hit indiscussa di Luciano Ligabue del '90 e Mistero, uno dei brani più celebri di Enrico Ruggeri, scritto dal cantante e con cui ha partecipato alla 43esima edizione del Festival di Sanremo, nel 1993.

