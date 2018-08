GIUSY FERRERI / Foto, sui social il tenero messaggio alla figlia Beatrice: "Come vola il tempo!"

Da regina dei tormentoni a mamma amorevole: Giusy Ferreri ha sorpreso tutti i suoi fan pubblicando sui social un tenero messaggio alla sua bambina, Beatrice. Ecco...

12 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Giusy Ferreri e la piccola Beatrice (Instagram)

È la regina dei tormentoni dell'estate e con i suoi brani ha collezionato numerosi successi, ma fra i tanti traguardi che Giusy Ferreri è riuscita a conquistare nel corso della sua straordinaria carriera ce n'è uno che ha la priorità su tutto: la sua amata Beatrice. Ed è proprio alla sua bambina che la cantante ha dedicato il suo ultimo scatto sui social, dove si è lasciata immortalare assieme a lei nel bel mezzo di un tenero momento tra madre e figlia. In realtà Giusy Ferreri non ama particolarmente condividere sui social dettagli di famiglia o relativi alla sua sfera privata, tuttavia, questa volta, ha deciso di fare un'eccezione per un'occasione davvero speciale. Ecco le sue parole: "Tra un mese già un Anno! Come vola il tempo! #IlMioIncantevoleAmore #Beatrice Giusy" (a questo link è possibile visualizzare lo scatto).

AMORE TRA MADRE E FIGLIA

Fra meno di un mese, la figlia di Giusy Ferreri festeggerà il suo primo anno di vita; proprio per questo motivo, sua madre ha deciso di pubblicare sul suo profilo ufficiale una tenera immagine, che le ritrae insieme in quello che può essere definito come lo scatto perfetto. Nella foto, Giusy Ferreri guarda con affetto la sua piccola seduta accanto a lei e sostenuta dalle sue amorevoli braccia, il tutto mentre Beatrice ricambia il suo sguardo in un'immagine che immortala tutto l'amore che lega madre e figlia. Per lo scatto, inoltre, la cantante indossa un vestito nero a pois bianchi con fiori di nuance rosse, il tutto curiosamente en pendant con il costume della sua piccola Beatrice, che sfoggia uno dei suoi primissimi bikini. La piccola è nata dall'unione fra Giusy Ferreri e il suo compagno Andrea, conosciuto proprio nel corso della sua fortunata avventura a X- Factor.

