Grande Fratello Vip 2018/ Da Silvia Provvedi a Elisabetta Gregoraci: una conferma, una smentita e...

Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: da Silvia Provvedi a Elisabetta Gregoraci, ecco chi è confermato e chi ha invece smentito la sua partecipazione

12 agosto 2018 Anna Montesano

Grande Fratello Vip (Logo)

Chi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 3 il 24 settembre? La data è stata annunciata, il cast, tuttavia, è ancora in fase di costruzione. Alcune conferme sembrano già esserci - come Francesco Monte - altre, invece, no. Una di queste è Elisabetta Gregoraci, attualmente impegnata con le registrazioni di Battiti Live. Non c'è stata ancora alcuna smentita dalla diretta interessata, anche se la distanza per ben 3 mesi da suo figlio Nathan Falco potrebbe essere davvero troppo difficile da sopportare. Intanto, nelle ultime interviste rilasciate, la conduttrice non si espone, lasciando ancora un po' di suspense sulla possibile partecipazione al GF Vip. Chi ha invece smentito le ultime voci è Eva Henger che, sulla possibilità di partecipare ad un altro reality, ha fatto sapere: "Non parteciperei. In passato la visibilità durava molto di più. Oggi si è uno contro tutti e la visibilità è più breve!"

SILVIA E GIULIA PROVVEDI CI SARANNO: LA CONFERMA

Anche il settimanale Vero, nel numero in edicola questa settimana, conferma le indiscrezioni delle ultime settimane. Silvia e Giulia Provvedi saranno nel cast del Grande Fratello Vip 2018. "Quando una storia d'amore finisce, è naturale cercare il conforto di una persona cara. - si legge sul noto settimanale, che aggiunge - Questo è il caso di Silvia Provvedi: dopo diversi alti e bassi, la sua tormentata relazione con Fabrizio Corona sarebbe arrivata al capolinea, a quanto sembra per un presunto tradimento di lui con una misteriosa mora durante una serata in discoteca. Un po' pensierosa, Silvia cammina a riva con la sorella Giulia. Insieme parteciperanno alla prossima edizione del Grande Fratello Vip". Insomma, Silvia è pronta per buttarsi alla spalle il dolore causatole dalla relazione con Corona, buttandosi in questa nuova avventura con sua sorella.

© Riproduzione Riservata.