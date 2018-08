Harry ti presento Sally/ Su Rai 3 il film con Billy Cristal e Meg Ryan (oggi, 12 agosto 2018)

Su Rai 3 va in onda il film Harry ti presento Sally con Billy Cristal e Meg Ryan. Diretto da Rob Reiner è diventato un classico per diversi motivi, alcune scene sono state spesso emulate.

12 agosto 2018

Harry ti presento Sally, Rai 3

'Harry ti presento Sally' è il film in onda su Rai 3 in prima serata alle ore 21.15 di domenica 12 agosto 2018. La pellicola, girata nell'ormai lontano 1989 e diretta da Rob Reiner, rappresenta un classico assoluto della commedia americana, con Billy Crystal protagonista nella parte di Harry Burns assieme a Meg Ryan, che interpreta la Sally Albright del titolo. Completano il cast del film Carrie Fisher nella parte di Marie, Lisa Jane Persky nel ruolo di Alice, mentre Bruno Kirby è Jess, Kevin Rooney interpreta Ira Stone, Steven Ford ha la parte di Joe, Michelle Nicastro ha il ruolo di Amanda Reese, Harley Kozak è Helen Hillson e Kyle Heffner veste i panni di Gary nella pellicola. Per diverse scene il film negli anni è diventato un vero e proprio cult.

HARRY TI PRESENTO SALLY, LA TRAMA DEL FILM

La storia del film inizia nel 1977 e ruota attorno ad Harry e Sally, una coppia che inizialmente non si conosce: avendo appena terminato il college e volendo iniziare le rispettive carriere lavorative trasferendosi da Chicago a New York, i due vengono messi in contatto da Amanda Reese, che all'epoca è la fidanzata di Harry, ma anche una grande amica di Sally. L'amicizia tra i due sarà estremamente importante, come coinquilini potranno dividere le spese ed iniziare a farsi largo a New York, ma Harry e Sally dimostrano anche una grande affinità intellettuale, con discorsi che spesso spiazzano chi li sta a sentire. Nel corso del film Harry e Sally, dopo essersi separati, continueranno ad incontrarsi a cadenza più o meno regolare ogni cinque anni, e alla fine, diventeranno migliori amici, pur non coltivando inizialmente alcun interesse sentimentale l'uno per l'altra ed avendo anzi diverse storie d'amore. Particolarmente importante quella di Sally con Joe, che terminerà però quando lui deciderà di sposarsi con un'altra donna, quando con Sally non aveva mai voluto andare oltre la convivenza. Una scelta che ha fatto cadere nella prostrazione Sally, che si rifugia tra le braccia di Harry per farsi consolare. I due finiscono a letto insieme per la prima volta ma inizialmente prevale l'imbarazzo, convenendo come sia stato un errore complicare sentimentalmente la loro amicizia. La svolta arriva la sera di Capodanno: Harry comprende di amare Sally che inizialmente non accetta di passare la serata con lui e va ad una festa nella quale però non si diverte affatto, mentre Harry si ritrova a girovagare da solo per New York, comprendendo alla fine di amare solo Sally. La raggiunge e si dichiara, e anche se inizialmente lei resta perplessa, si convince alle parole di amore appassionato del ragazzo. Alla fine si baciano ed Harry e Sally si sposano appena tre settimane dopo aver dichiarato il loro reciproco amore.

