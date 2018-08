I GEMELLI/ Su Italia 1 il film con Danny De Vito e Arnold Schwarzenegger (oggi, 12 agosto 2018)

I Gemelli, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 12 agosto 2018. Nel cast: Danny De Vito, Arnold Schwarzenegger e Kelly Preston, alla regia Ivan Reitman. Il dettaglio della trama.

12 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST ARNOL SCHWARZENEGGER

I Gemelli è il film in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 12 agosto 2018 alle ore 14.10 su Italia 1. La pellicola statunitense diretta da Ivan Reitman, è una tipica commedia che si regge sull'istrionismo dei due protagonisti, all'epoca tra le star più pagate di Hollywood, Danny De Vito nella parte di Vincent Benedict e Arnold Schwarzenegger nel ruolo di suo fratello Julius. Completano il cast Kelly Preston nella parte di Marnie Mason, David Caruso nel ruolo di Al Greco, Maury Chaykin nella parte di Burt Klane, Trey Wilson interpreta Beetroot McKinley, Marshall Bell è Webster, Bonnie Bartlett ha la parte di Mary Ann Benedict e Chloe Webb nel ruolo di Linda Mason. Quindi Tony Jay interpreta Werner e Nehemiah Persoff è Mitchell Traven, e infine Hugh O'Brian ha il ruolo di mr. Granger. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I GEMELLI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La storia de 'I Gemelli' parte da un esperimento scientifico, Mary Ann Benedit viene infatti convinta ad essere fecondata con il seme di 6 uomini scelti per cercare di far venire alla luce un figlio perfetto, fisicamente e a livello intellettuale. Al momento del parto nascono invece due gemelli, ma la cosa viene tenuta nascosta alla donna. A Mary Ann viene comunicato che c'è stato un solo bimbo nato ed è morto subito dopo il parto. I due gemelli vengono fatti crescere lontani dalla madre e a loro viene spiegato come la donna sia morta di parto. Il primo gemello, Julius, alto, bello e intelligente, cresce ricevendo un'educazione impeccabile, magari sviluppando un po' di ingenuità ma anche tutte le sue doti fisiche e intellettuali. L'altro gemello, Vincent, viene invece portato in un orfanotrofio e si troverà a vivere di espedienti, ignorando l'esistenza del suo gemello totalmente diverso rispetto a lui che è piccolino, grassoccio e senza capelli. Julius a 35 anni viene però a sapere dell'esistenza del fratello e si reca a Los Angeles per incontrarlo, trovandolo in carcere per un piccolo reato. Pagata la cauzione, i due si convincono di essere veramente gemelli e diventano inseparabili, e vanno alla ricerca di Mary Ann in compagnia della fidanzata di Vincent e della sorella, Marnie, della quale Julius si innamora chiedendo al fratello consigli su come conquistarla. Alla fine i due ritroveranno la madre che si convincerà che i due, per quanto completamente diversi, sono davvero i suoi figli gemelli. Risolti i loro problemi, Mary Ann, Vincent e Juliius e le rispettive compagne formeranno finalmente un'unica famiglia, facendo nascere due gemelli per parte e regalando alla nonna 4 nipotini.

