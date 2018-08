Idris Elba nuovo James Bond?/ L'attore britannico alimenta le voci su Twitter, poi...

12 agosto 2018 Silvana Palazzo

Idris Elba nuovo James Bond?

Idris Elba sarà il primo 007 di colore? Da almeno cinque anni circolano queste voci, ma nelle ultime ore sono tornate a farsi insistenti. Ci ha pensato lo stesso attore britannico con un tweet ambiguo: «Il mio nome è Elba. Idris Elba». Evidente il riferimento alla frase cult di Bond. Sarà allora Idris Elba a raccogliere il testimone da Daniel Craig, che ha già annunciato che il prossimo film della saga sarà l'ultimo per lui? Per ora nessuno del team dell'attore fa chiarezza. C'è chi si è rifiutato di commentare, mentre un'altra fonte ben informata, riportata da Coming Soon, riferisce e ribadisce che nessuno della squadra di Elba è a conoscenza di alcun interessamento di sorta. Al momento comunque sembra improbabile che Idris Elba, impegnato a breve nelle riprese di Ghetto Cowboy, diventi James Bond. Come se non bastasse, qualche ora dopo l'attore ha spento ogni possibile speranza con un lapidario: «Don't believe the HYPE...».

IDRIS ELBA NUOVO JAMES BOND? ALL'ORIGINE DELLE VOCI

La volata di Idris Elba per la successione a Daniel Craig era partita quattro anni fa, quando la posta elettronica di Amy Pascal, presidentessa della Sony, venne violata dagli hacker. Tra le e-mail rese pubbliche ce n'era una in cui Pascal suggeriva Idris Elba come prossimo James Bond. Da allora le voci sul primo nero a incarnare il personaggio di Ian Fleming non si sono mai placate. Nelle ultime ore si è parlato di un colloquio tra la produttrice Barbara Broccoli e il regista Antoine Fuqua, che potrebbe dirigere il 26esimo film della sera. La stampa popolare inglese si è entusiasmata alla prospettiva, ma resiste la candidatura di Tom Hardy. Ma sembra pressoché impossibile che venga annunciato il nome del nuovo 007 prima dell'uscita di Bond 25 tra più di un anno, perché renderebbe “obsoleto” Craig prima della sua ultima apparizione. Il mistero dunque resta fitto.

